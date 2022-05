L'Atletico permettra à Suarez de sortir de son contrat à la fin du mois prochain.

Suarez a déclaré à El Larguero : "J'aurais aimé continuer, j'avais un rôle auquel je n'étais pas habitué, mais que j'avais accepté. Rafa Alique (directeur de la communication de l'Atlético) m'a dit qu'ils allaient organiser un au revoir pour moi, mais je ne savais pas que je n'allais pas rester. Je me suis dit : "Au moins, quelqu'un du club m'a dit quelque chose". Mais je n'en avais pas parlé avec El Cholo (Diego Simeone), ni avec (Andrea) Berta, ni avec Miguel Angel (Gil Marin). Ils auraient pu me le dire avant.

"Je suis toujours à Madrid, nous attendons que les enfants finissent l'école et ensuite je prendrai la meilleure décision pour rester au plus haut niveau, une exigence pour aller à la Coupe du monde. Vous voulez que je dise quelque chose. Je te jure que je n'ai pas encore décidé, il y a beaucoup d'options, beaucoup de propositions et mon beau-frère m'a dit qu'ils vont me rendre fou, qu'ils m'écrivent beaucoup, je prends la décision seul.

" La Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite... ce n'est pas encore dans ma tête. Tu rigoles parce qu'il y a des gens qui te disent 'ce serait une offre...', mais je ne pense pas à l'argent, c'est l'Europe qui m'attire le plus. On vous appelle d'Amérique du Sud, du Brésil, du Mexique, d'Argentine... Honnêtement, ma mentalité est pour le niveau de compétition ici, ma tête est ici. J'ai reçu des propositions d'équipes (d'Espagne) et je les analyse. Je ne demande pas à jouer, je veux analyser le projet".