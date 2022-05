Atlético Madrid, Lemar dans le flou total

Le contrat de Thomas Lemar avec l'Atletico Madrid doit expirer à l'été 2023

En l'état actuel des choses, il n'est pas certain que le Français va renouveler chez les Colchoneros selon Diario AS.

L'Atletico a mis une offre de contrat sur la table pour Lemar il y a un certain temps, mais il n'a pas encore offert de réponse significative. Diego Simeone espère que le joueur de 26 ans, qu'il apprécie, engage son avenir avec l'équipe de la capitale espagnole.

L'article continue ci-dessous

Lemar est au Wanda Metropolitano depuis quatre saisons après être arrivé pour un montant de 70 millions d'euros en provenance de Monaco, à l'époque la signature la plus chère de l'histoire de l'Atletico.

Le Français a depuis joué 143 matchs pour le club et a contribué à neuf buts et 14 passes décisives. Des problèmes de blessure ont ralenti sa progression, mais il a tout de même réussi à inscrire quatre buts et à délivrer six passes décisives lors des 35 matches de Liga qu'il a disputés cette année.