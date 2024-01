Atlético Madrid, Griezmann lance le choc contre le Real Madrid

Antoine Griezmann a annoncé la couleur pour le duel entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne.

L’Atlético Madrid affronte le Real Madrid mercredi dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Pendant ce match, un joueur en particulier sera à surveiller. Il s’agit d’Antoine Griezmann qui a deux objectifs à atteindre face aux Madrilènes.

Antoine Griezmann veut éliminer le Real Madrid

L’Atlético Madrid et son voisin, le Real Madrid vont s’affronter deux fois en une semaine et dans deux différentes compétitions. Les deux clubs madrilènes seront d’abord aux prises en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne ce mercredi avant de se retrouver en 8es de finale de la Coupe du Roi, sept jours plus tard. Seule équipe à avoir battu le Real Madrid cette saison, les Colchoneros espèrent récidiver en écartant les Merengues de la Supercoupe dès ce mercredi.

Lors d’une rencontre avec l’acteur Jaime Llorente (la Casa de papel) organisée par Mahou, Antoine Griezmann s’est dit prêt à aller à la guerre. « Mentalement, on a préparé ce match car c’est un grand match lors duquel on veut tous bien faire, les supporters sont très impatients et il ne manque que quelques réglages tactiques », lance l’international français.

Griezmann vise le record des buts avec l’Atlético contre le Real

Outre la victoire, Antoine Griezmann a un autre objectif en tête face au Real Madrid. Alors qu’il est a égalé Luis Aragones le 19 décembre dernier (doublé contre Getafe, score final, 3-3, ndlr) comme co-meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid avec 173 buts, le Français n’a plus marqué depuis trois matchs. Pourtant, il lui faut juste un but pour détenir à lui seul, le titre de meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros.

Un objectif que Grizou espère atteindre face aux Merengues même s’il privilégie la victoire collective. « J’espère pouvoir marquer contre eux (Real Madrid, ndlr), même si je prendrais la victoire sans marquer de but. Il y a des équipes qui sont meilleures que d’autres et j’ai eu la chance de marquer des buts contre le Real Madrid. J’espère que mercredi je pourrai en marquer un autre, mais je préfère toujours la victoire à mon but »