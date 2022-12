Atlético Madrid : Diego Simeone ouvre la porte à Joao Félix !

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a alimenté les rumeurs selon lesquelles Joao Félix est à vendre.

Joao Félix est plus que jamais sur le départ de l'Atlético Madrid. Ce n'est plus un secret de polichinelle, le torchon brule entre l'international portugais et Diego Simeone, comme la confirmé le président de l'Atletico, Gil Marin, qui a admis que le joueur pourrait partir. Et Diego Simeone n'a fait qu'alimenter les spéculations, suggérant que personne n'est plus important que le club mercredi soir.

"Personne n'est indispensable"

Joao Félix sort d'une Coupe du monde impressionnante avec le Portugal, où il s'est bien associé à Bruno Fernandes dans un système portugais plus fluide. Arsenal et le PSG seraient intéressés par le transfert du joueur de 23 ans, mais le club colchonero exigerait une forte somme - un montant qui dépasserait les 100 millions d'euros.

Diego Simeone a concédé que Joao Félix pourrait partir en janvier, mais il a également promis d'essayer de tirer le meilleur parti du joueur dans les semaines et les mois à venir : "Personne n'est indispensable et les choses se passeront comme elles doivent se passer. Il est très important pour nous. Il a fait une bonne Coupe du Monde, il a participé aux buts avec l'importance que l'entraîneur lui a donnée..."

"Avoir le meilleur Joao Félix"

"J'espère que nous pourrons avoir le meilleur Joao Félix qu'il a vu lui-même à la Coupe du Monde. J'espère que nous lui donnerons aussi cette tranquillité d'esprit et cette joie de montrer dans le jeu tout ce qui a été vu dans la Coupe du Monde", a conclu l'entraîneur de l'Atlético Madrid qui est visiblement entre deux chaises sur le cas Joao Félix.

Les commentaires de Simeone interviennent une semaine après que Marin a concédé que Félix veut passer à autre chose. "L'idée du joueur en ce moment est de ne pas continuer", a déclaré le président. Joao Félix a été signé en 2019 pour un record de club de 126 millions d'euros, mais il n'a jamais vraiment trouvé son meilleur niveau à l'Atlético Madrid.

Le système rigide de Simeone a été critiqué pour avoir limité les instincts créatifs du joueur, et il n'a jamais trouvé une place régulière dans l'alignement. Avec trois années restantes sur son contrat, et après une bonne Coupe du monde, la valeur marchande de Félix pourrait ne jamais être plus élevée. Le milieu de terrain portugais semble devoir quitter Madrid, soit dans les six prochaines semaines, soit dans un avenir plus ou moins lointain.