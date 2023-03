Atlético Madrid : Antoine Griezmann regrette son transfert au FC Barcelone

Antoine Griezmann a révélé son principal regret après avoir été transféré au FC Barcelone en provenance de l'Atlético Madrid.

Antoine Griezmann a eu besoin de temps pour redevenir prophète en son pays. L'international français a annoncé sa décision de refuser un transfert à Barcelone et de rester à l'Atletico Madrid après des mois de spéculation à l'été 2018, mais un an plus tard, les Blaugrana sont revenus à la charge et ont payé la totalité de sa clause libératoire de 120 millions d'euros pour l'arracher au Wanda Metropolitano.

"Le transfert a fait beaucoup de mal aux fans"

Les fans de l'Atletico étaient furieux de cette décision, mais Antoine Griezmann a fini par revenir dans la capitale en 2021 sous la forme d'un prêt de deux ans après avoir échoué au Camp Nou. Ce prêt comprenait une option d'achat de 40 millions d'euros qui serait déclenchée s'il jouait au moins 45 minutes dans la moitié des matchs de l'Atletico cette saison.

L'Atlético Madrid l'a mis de côté pour renégocier cette option et a finalement scellé l'avenir d'Antoine Griezmann dans la capitale espagnole. Il a été sifflé et hué par le public lors de son retour initial dans les rangs de Diego Simeone, mais il a demandé pardon après que son transfert ait été rendu permanent en octobre, et a maintenant admis qu'il "méritait" cet accueil rugueux.

"J'ai besoin du soutien des fans pour être performant"

"Il [le transfert de Barcelone] a fait beaucoup de mal aux fans. Ils m'ont tout donné et à la fin je suis parti parce que c'est ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. En tant que fan, j'aurais aussi été très en colère. C'est ce que je méritais", a déclaré Griezmann à Movistar. "Je suis devenu très humble et j'ai travaillé pour essayer de changer cela".

"Ceux qui me connaissent savent que j'ai besoin de cette relation avec les fans, j'ai besoin de leur amour, de votre soutien pour être performant au plus haut niveau", a ajouté l'international français. Avec des performances constantes sur le terrain, Griezmann a réussi à conquérir les fans de l'Atletico une fois de plus et il n'y a plus de mauvais sang entre eux.

Il est l'un de leurs meilleurs éléments cette saison et compte huit buts et dix passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Si L'attaquant français peut s'améliorer sur un point, c'est sur le plan statistique et nul doute qu'il espère trouver le chemin des filets lorsque l'Atletico recevra Séville, samedi, lors de la prochaine rencontre de Liga.