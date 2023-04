Atlético Madrid : Antoine Griezmann fait son autocritique sur son étrange saison

Auteur d'un doublé face à Almeria, l'attaquant français a défendu son bilan cette saison.

Antoine Griezmann a retrouvé des couleurs cette saison avec l'Atlético Madrid, et quand on parle de couleurs, il ne s'agit pas des différentes couleurs de cheveux qu'il arbore au fil des mois. Après un début de saison timide avec très peu de temps de jeu, le Français est monté en puissance et semble aujourd'hui être le meilleur joueur de l'Atlético Madrid.

"Quand je me régale, ça se voit sur le terrain"

Auteur d'un doublé lors de la victoire des Colchoneros contre Almeria en Liga ce dimanche, Antoine Griezmann a grandement contribué au succès de son équipe. Le Français a réussi à reconquérir le coeur des supporters du club madrilène et compte désormais douze buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Dans les colonnes de AS, Antoine Griezmann a fait l'autopsie de sa saison.

"Un poids a été enlevé de mes épaules grâce à mes statistiques ? Oui, quand je suis arrivé, je savais que je devais me faire petit pour tout ce que j’avais fait aux fans. J’ai travaillé, cette année aussi. J’ai commencé la saison en ne jouant seulement 30 minutes à cause de problèmes de contrat, mais je m’en fichais. Je voulais être ici, profiter ici", a analysé Antoine Griezmann.

"C'est ma version la plus complète"

En travaillant, le football vous montre, à vous et à vos collègues, que vous ne devez pas arrêter de vous battre. Tous les efforts que j’ai fournis depuis mon arrivée portent leurs fruits et mes collègues m’aident. Je me régale sur le terrain, avec les gens qui viennent au stade… Quand je me régale, ça se voit sur le terrain", a ajouté l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Antoine Griezmann considère qu'il est plus complet que jamais : "Je pense que c’est ma version la plus complète en termes de passes décisives, de jeu… Avant le jeu était plus vertical, plus profond, on cherchait de l’espace… Maintenant, on a des joueurs qui aiment plus s’associer, je m’adapte à ça et j’essaie de trouver ma place. Je suis très content de ma performance cette année, mais je n’ai pas atteint mon maximum et j’espère pouvoir l’atteindre au plus vite".

L'international français en a profité pour défendre Diego Simeone : "Il est normal que lorsqu'une personne est dans un club depuis longtemps, on parle de la fin d'un cycle après quatre mauvais matchs. Cholo est le meilleur entraîneur possible pour l'Atlético. Après la Coupe du monde, les résultats ont commencé, ils nous ont donné confiance et ces coéquipiers ont le niveau pour gagner n'importe quel match et profiter du football".