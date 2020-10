Atlético - Joao Félix : "Je suis heureux quand je joue"

Double buteur face à Salzbourg (3-2) mardi soir en C1, l'attaquant a sauvé son équipe, lui qui retrouve le plaisir de jouer ces dernières semaines.

Balayé par un tenant du titre en ouverture (0-4), l'Atlético de Madrid avait un honneur à sauver, mardi soir, face au RB . Si les Colchoneros ont renoué avec le succès, cela n'a toutefois pas été une mince affaire. D'abord menés au score, les Espagnols ont été sauvés par le talent de leur pépite Joao Félix.

"Les résultats vont finir par apparaître et on fera de grands matches"

Auteur d'un doublé salvateur, le Portugais a permis à l'Atlético de décrocher son premier succès de la saison en Ligue des Champions. Selon lui, cela récompense le bon match de l'ensemble de l'équipe, qui ne méritait pas de perdre mardi soir. "Ça a été un bon match de l'ensemble de l'équipe, on est heureux avec le ballon et on joue bien. Si on continue comme ça, les résultats vont finir par apparaître et on fera de grands matches", a ainsi confié l'ancien du Lisbonne, qui traverse une bonne période.

"J'essaie de profiter de chaque match, et quand arrive la , c'est ce qui me plaît le plus : jouer. Ça se voit sur mon visage, je suis heureux quand je joue. Maintenant, il faut souligner le mérite de cette équipe de Salzbourg. Ils attaquent bien, sur le deuxième but on était un peu distraits, mais après on est revenus dans le match pour arracher la victoire", a ensuite ajouté Joao Felix. Promis à un avenir doré, le Portugais tient peut-être son match référence depuis son arrivée dans la capitale espagnole.