Atlético - Griezmann : "Nous avons fait un grand match"

L'Atlético Madrid a été fidèle à lui-même pour réussir à l'emporter mercredi soir sur la pelouse du FC Porto : solide et efficace en seconde période.

Dans l'obligation de gagner au Portugal pour espérer voir les huitièmes de finale, les Colchoneros y sont donc parvenu, grâce notamment à une belle prestation d'Antoine Griezmann, buteur et passeur.

"Ç'a été un match compliqué, surtout en première période. Finalement, nous avons marqué le premier but et c'est là que nous nous sommes trouvés le mieux sur le terrain et nous avons fait un grand match. Je suis très content pour la victoire de l'équipe", a réagi l'attaquant tricolore au coup de sifflet final.

"En première période, je n'ai pas touché beaucoup de ballons et je n'ai pas beaucoup participé offensivement. Ensuite j'ai essayé de chercher davantage la profondeur et les espaces entre les milieux et la défense, et finalement je me suis mieux repéré. La seconde période a été plus facile pour moi."

Simeone : "Porto est une équipe semblable à la notre"

Une prestation collective qui a également plu à l'entraîneur, Diego Simeone, forcément ravi de la qualification de ses troupes dans une poule qui comptait également Liverpool et l'AC Milan.

"Porto est une équipe très semblable à la nôtre, en agressivité, en intensité, en travail et en force défensive. Ils ne perdent pas beaucoup de matches à domicile, c'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle veut et ça me plaît beaucoup", a affirmé le technicien argentin.

"Au début nous avons été proches de marquer, puis, ce sont eux qui ont été meilleurs. Je pense que le but de Griezmann a fait la décision dans un match qui était très ouvert."