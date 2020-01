Atlético de Madrid - Jan Oblak : "Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas"

Le gardien de l'Atlético se satisfaisait du succès de son équipe face à Levante (2-1), mais reconnaissait une certaine nervosité contre-productive.

Si Thibaut Courtois a brillé ce samedi avec le sur le terrain de (0-3), Jan Oblak n'a pas été en reste avec l'Atlético, face à (2-1). Bien au contraire même, puisque le Slovène a de nouveau largement contribué aux succès des Colchoneros, sauvant sa formation en toute fin de rencontre grâce à une parade réflexe spectaculaire. Au sortir de la rencontre, le portier préférait retenir l'essentiel : les trois points.

"Nous commençons l'année avec un succès, c'est l'essentiel"​

"On a fait un assez bon match, mais on n'a pas réussi à marquer ce troisième but, et cela nous a quelque peu compliqué les choses. Ils ont une dernière occasion, mais par chance, je l'ai arrêtée. Ça a été un arrêt réflexe, rien de plus" , a d'abord déclaré Jan Oblak au micro de Movistar, modeste.

"Avant cela, nous avons eu trois occasions de sceller le match, mais ce n'est pas rentré. On veut tous plier les matches rapidement, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais nous sommes contents de la victoire. Nous commençons l'année avec un succès, c'est l'essentiel" , a ensuite ajouté le dernier rempart de la formation entraînée par Diego Simeone. Grâce à ce succès, les Madrilènes prennent place sur le podium de la (3e).