Atlético de Madrid : Diego Simeone se prononce sur l'avenir de João Félix

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid s'est prononcé sur la situation de João Félix, non-conservé par Chelsea à l'issue de son prêt en Angleterre.

João Félix (23 ans) vient de vivre une drôle de saison. Le milieu offensif portugais a perdu sa place dans le onze de départ de l'Atlético de Madrid et a été prêté au mercato d'hiver à Chelsea. Dans une équipe londonienne en perdition, João Félix est parvenu à tirer son épingle du jeu, inscrivant 4 buts en 16 matches de Premier League.

João Félix n'a pas été conservé par Chelsea

En mars dernier, João Félix avait même fait part de son désir de rester à Chelsea à l'issue de son prêt : « Chelsea est un grand club et je suis très heureux d'être ici. Je pense que j'avais besoin de ce prêt. J'ai choisis de partir car j'étais persuadé que c'était une bonne chose pour moi et pour l'Atlético. Venir à Chelsea c'était le choix idéal pour découvrir autre chose. »

L'international portugais avait même profité de son prêt pour critiquer la façon dont il était utilisé par Diego Simeone à Atlético de Madrid : « La façon dont les équipes jouent en Liga ou en Premier League est totalement différente. Chelsea est une équipe qui aime attaquer, avoir le ballon, dominer le jeu. C'est le jeu que j'aime pratiquer. Ici, je suis plus libre de mes mouvements sur le terrain : c'est comme ça que je veux jouer et j'adore ça ! »

Le hic, c'est que Chelsea a décidé de ne pas acheter João Félix à l'issue de son prêt et il va devoir faire son retour à Madrid l'été prochain.

Simeone reste évasif sur le futur de João Félix

La reprise des Colchoneros pour la saison 2023-2024 est fixée au 7 juillet 2023. Mais João Félix peut-il retrouver grâce aux yeux de Diego Simeone ?

Avant la dernière journée de la Liga, qui verra l'Atlético de Madrid se rendre à Villarreal (match joué ce dimanche 4 juin à 18h30), Diego Simeone a été interrogé sur le mercato de son club et est resté énigmatique concernant l'avenir de João Félix, sous contrat jusqu'en juin 2027.

« Je n'ai pas de projets personnels pour aucun des footballeurs qui composent la liste des joueurs du club. Nous avons un plan général dans lequel nous nous concentrerons, lors de la reprise à partir du 7 juillet, puis avec le retour des garçons qui seront dans les équipes nationales le 10 juillet. Nous allons nous concentrer sur ce que nous avons fait ces six derniers mois. Une très bonne équipe a été formée. Nous terminons une saison où l'équipe a montré de la personnalité, du bon football, du travail collectif, que ce soit en défense ou en attaque », a expliqué l'entraîneur des Colchoneros.

« Nous n'allons pas changer grand-chose par rapport à ce que nous avons. Alors j'espère que ces petites choses nous aideront et nous permettront de faire un pas de plus et un saut qualitatif pour les très bonnes choses qui ont été faites au cours des six derniers mois », a ensuite ajouté Simeone.