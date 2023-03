"C'est comme ça que je veux jouer", João Félix tacle Diego Simeone

Prêté par l'Atlético de Madrid à Chelsea cet hiver, João Félix revit et tient à le faire savoir.

De moins en moins utilisé par Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, João Félix s'est engagé pour six mois avec Chelsea cet hiver dans le cadre d'un prêt payant de 11 millions d'euros. Sous ses nouvelles couleurs, le Portugais enchaîne les matches (cinq en Premier League et un en Ligue des champions) et a retrouvé son football.

João Félix se dit «très heureux » à Chelsea

Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et le Borussia Dortmund, João Félix a laissé entendre qu'il aimerait bien rester à Londres la saison prochaine plutôt que de revenir à l'Atlético de Madrid.

« Mon avenir ? Personne ne le connaît encore. Je suis concentré sur le match contre Dortmund. Mais Chelsea est un grand club et je suis très heureux d'être ici. Je pense que j'avais besoin de ce prêt. J'ai choisis de partir car j'étais persuadé que c'était une bonne chose pour moi et pour l'Atlético. Venir à Chelsea c'était le choix idéal pour découvrir autre chose », a-t-il confié.

« A l'Atlético, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux même si ça n'a pas toujours marché. Je devais donc changer d'air pour me relancer. Ce prêt est très important pour moi et je suis très heureux de jouer ici », a-t-il ajouté.

João Félix emballé par le style de jeu de Chelsea

João Félix en a également profité pour adresser une petite pique à son ancien entraîneur, Diego Simeone, réputé pour son jeu défensif : « La façon dont les équipes jouent en Liga ou en Premier League est totalement différente. Chelsea est une équipe qui aime attaquer, avoir le ballon, dominer le jeu. C'est le jeu que j'aime pratiquer. Ici, je suis plus libre de mes mouvements sur le terrain : c'est comme ça que je veux jouer et j'adore ça ! »

Mal embarqué en Premier League, Chelsea n'a pas d'autre choix de remporter la Ligue des champions s'il veut la disputer la saison prochaine.

En cas d'échec, cela n'impacterait pas forcément l'envie de João Félix de rester : « C'est sûr que jouer la Ligue des champions c'est toujours spécial. Nous avons encore beaucoup de matches à jouer en championnat pour essayer de nous qualifier pour la Ligue des champions. Je pense qu'on a encore nos chances. Jouer la Ligue des champions serait un plus mais on verra ce que l'avenir me réserve. »