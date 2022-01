Athletic Bilbao-Real Madrid (0-2) - Le Real s'offre la Supercoupe d'Espagne

L'Athletic Bilbao ne réalisera pas le doublé. Tombeur du Barça en prolongations la saison dernière pour s'offrir la Supercoupe d'Espagne, le club basque a cette fois cédé face à un Real Madrid globalement maître de son sujet.

Le bijou de Modric

Après avoir renversé l'Atlético Madrid jeudi en demi-finale pour continuer d'y croire, les Basques auraient pourtant pu bénéficier d'un penalty rapidement dans le match, Alaba laissant traîner la main sur son tacle. Pas du goût de l'arbitre.

Mais derrière, c'est le Real et Karim Benzema qui ont eu le contrôle des opérations, même si l'attaquant tricolore frappe à côté sur sa première situation chaude.

Unai Simon se montre lui vigilant devant Casemiro ou Kroos, mais ne peut rien sur la frappe lumineuse de Luka Modric, après un très bon travail de Rodrygo (0-1, 37e). De quoi illuminer ce premier acte qui voit les hommes d'Ancelotti rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score.

Benzema et Courtois en héros

Un match très vite plié en seconde période : sur une frappe de Benzema, Yeray contre du bras et le Real obtient un penalty après intervention de la VAR. L'occasion pour KB9 d'inscrire son 303e but avec les Merengue (0-2, 51e).

Dur pour l'Athletic Bilbao, qui voit alors la Casa Blanca jouer légèrement plus bas pour admirablement piquer en contre, dans le sillage d'un Modric délicieux.

Les tenants du titre se procurent bien quelques situations, mais c'est bien trop peu pour véritablement inquiéter un Thibaut Courtois qui passe une soirée plutôt tranquille dans l'ensemble, malgré de nombreux centres envoyés dans la surface madrilène.

Jusqu'à cette tête d'Oscar Garcia contrée par le bras de Militao. Résultat : penalty pour Bilbao et rouge pour le défenseur brésilien, mais Courtois sort une parade monumentale devant Raul Garcia.

Leader en championnat et toujours en course en Ligue des champions et en Coupe du Roi, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'offre donc déjà un premier titre.