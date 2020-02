Atalanta - Valence (4-1), l'Atalanta prend une grosse option face à Valence

L'Atalanta recevait Valence en 8e de finale aller de Ligue des champions ce mercredi soir et a pris une grosse option sur les quarts.

La première opportunité était pour cette surprenant équipe de l' que personne n'attendait à ce niveau de compétition. Seul devant les cages des visiteurs, Pasalic échoue devant un excellent Domenech, le portier de Valence étant ainsi sollicité dès la 8e minute. De quoi donner le ton.

Mais l'Atalanta avait la mainmise sur la rencontre et allait ouvrir la marque au quart d'heure de jeu. Sur un centre du capitaine des locaux Papu Gomez, Hateboer devance le latéral de Valence Gaya pour le 1-0.

Valence rétorque à la demi-heure de jeu quand, suite à un coup franc, Maxi Gomez s'invite dans le rectangle des locaux, mais l'intervention de Palomino l'empêche de cadrer de près. Comme souvent en cette saison, l'Atalanta finira par trouver son rythme et les occasions qui vont avec.

D'une belle frappe croisée du droit en lucarne gauche suite à un service de Pasalic, Ilicic donne un avantage plus conséquent aux locaux peu avant le repos pour son premier but en C1.

Ensuite, en seconde période, Freuler réussit un sublime enroulé du droit en lucarne opposée pour porter le score à 3-0. Valence coule et encaissera d'ailleurs un nouveau but quelques instants plus tard par l'entremise de Hateboer, pour son premier doublé en C1.

Les Che s'offriront un mince réconfort avec une réduction du score grâce à Cherichev, qui venait d'entrer en jeu, suite à une erreur de Palomino. Les visiteurs s'enhardissent et tentent de réduire davantage l'écart.

Mais l'Atalanta tient bien et s'impose 4-1 pour prendre une excellente option avant le match retour à Mestalla.