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rowe cremonese bolognaGetty Images

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Atalanta officialise le gros coup Rowe : les chiffres

Atalanta Bergame

L’ailier anglais né en 2003 arrive aux ordres de Sarri.

L’arrivée de Jonathan Rowe à l'Atalanta est officielle. L’opération a été conclue pour 35 millions d’euros plus 5 de bonus, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat : l’Anglais ne voulait que l’Atalanta.


LE RENFORT - Pour Maurizio Sarri, un nouvel ailier pour son classique 4-3-3 qu’il est désormais en train d’imposer aussi à Bergame. Raspadori, Zalewski, Elmas et le jeune Cassa se sont jusqu’ici relayés sur les deux ailes, mais le technicien a demandé un effort supplémentaire et le club a bougé pour le satisfaire.



LES CHIFFRES - L’accord final entre l’Atalanta et Bologne a été trouvé sur la base d’un prêt avec obligation d’achat pour 35 millions d’euros plus 5 millions de bonus. L’accord comprend également un pourcentage sur une future revente, environ 10 %. Dans l’opération, Federico Cassa va aussi à Bologne, milieu offensif né en 2006.




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