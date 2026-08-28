Le club d'Aston Villa est parvenu à un accord de principe pour recruter l'attaquant Ibrahim Mbaye en provenance du champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, dans le cadre des efforts du club anglais pour renforcer sa ligne offensive lors de l'actuel mercato estival.

Les deux clubs se sont entendus sur le montant du transfert, qui s'élève à 55 millions d'euros, selon les informations du journal The Athletic. Les dernières formalités et la finalisation des documents officiels sont actuellement en cours. La solide relation entre Nassef Sawiris, président du conseil d'administration d'Aston Villa, et Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'accord entre les deux parties.

Ce prometteur attaquant de 18 ans avait rejoint l'académie du Paris Saint-Germain à l'été 2018 en provenance du club de Versailles, avant de gravir les échelons des catégories de jeunes jusqu'à faire ses débuts avec l'équipe première en août 2024, à l'âge de seize ans.

Mbaye a disputé 42 matchs sous le maillot de l'équipe première du Paris Saint-Germain, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. La saison dernière l'a vu participer à 31 rencontres toutes compétitions confondues, avec 3 buts et deux passes décisives, ce qui a fait de lui l'objet de l'intérêt de nombreux grands clubs cet été, au premier rang desquels Liverpool.

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Sur le plan international, Mbaye s'est assuré une place de titulaire dans la sélection sénégalaise après avoir auparavant représenté les catégories de jeunes de l'équipe de France, prenant la décision de changer de nationalité sportive pour faire ses débuts avec les Lions de la Teranga en novembre 2025. Le joueur a disputé 15 matchs internationaux et a pris part à 6 des 7 rencontres jouées par le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il a également été titulaire lors de 3 des 4 matchs de la formation africaine à la Coupe du monde 2026, où il a marqué un but lors de la rencontre d'ouverture face à la France.

Ce transfert intervient dans le cadre d'un mercato bien chargé pour Aston Villa, le club ayant déjà finalisé 8 recrues jusqu'à présent et s'apprêtant à annoncer Nicolas Jackson comme neuvième renfort. La ligne offensive de l'équipe connaît une refonte globale après le départ de Morgan Rogers vers Chelsea dans le cadre d'un transfert record de 117 millions de livres sterling, et alors qu'Ollie Watkins est proche de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal.

Il convient de rappeler qu'Aston Villa s'était attaché les services d'Alejandro Garnacho sous forme de prêt d'une saison en provenance de Chelsea, et avait également intensifié ses tentatives pour recruter Rafael Leão, le joueur de l'AC Milan, sous forme de prêt, avant que le club italien n'accepte une offre de 45 millions d'euros du club turc de Galatasaray. Dans le même contexte, les Villans ont présenté une offre pour recruter Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, qui n'a pas atteint l'estimation du club londonien, en plus de leurs renseignements pris au sujet du suspendu Christian Kofane, l'attaquant du Bayer Leverkusen.