Aston Villa profite pleinement de la bourde de Sommer et renoue avec la victoire

Aston Villa sait enfin à nouveau ce que gagner veut dire. Le vainqueur de la Ligue Europa, originaire de Birmingham, s’est montré trop fort pour le Club Bruges mercredi lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, avec une victoire 2-3. Ian Maatsen était titulaire avec Villa, Marco Bizot et Lamare Bogarde, entré en jeu, ont pris place sur le banc.

John McGinn a inscrit après onze minutes le premier but de cette saison de Ligue des champions. Le milieu de terrain écossais a enroulé le ballon de belle manière dans le petit filet gauche, hors de portée d’un Yann Sommer impuissant. Le Club Bruges est revenu dans le match et a égalisé grâce à une frappe placée de Hugo Vetlesen.

Villa a repris l’avantage au milieu de la première période. Emiliano Buendía s’est intelligemment démarqué dans la surface de réparation avant de tromper Sommer à bout portant. La situation a encore empiré pour le Club Bruges lorsque Sommer, sorti de son but, a mal jugé un long ballon, ce qui a permis à Nicolas Jackson de filer au but puis de pousser le ballon au fond pour le 1-3.

Le Club Bruges a repris espoir lorsque l’arbitre a désigné le point de penalty après une main. Nicolo Tresoldi a ensuite transformé pour le club à domicile. Les supporters de la puissance belge ont recommencé à croire à l’exploit et ont poussé derrière leur équipe. Villa s’est aussi retrouvé de plus en plus sous pression.

Héros sur penalty, Tresoldi est passé tout près de l’égalisation de la tête peu après le 2-3. Il a toutefois eu la malchance de trouver le gardien Zion Suzuki sur sa route. Peu après, Bogarde a fait son entrée avec Villa, beaucoup moins dominateur après la pause.

Le Club Bruges a accentué la pression dans les dix dernières minutes et s’est régulièrement créé des situations dangereuses devant le but de Suzuki. Aston Villa a tenu bon et prend d’entrée trois points dans cette entame de la Ligue des champions.

Un sérieux boost moral pour l’équipe d’Unai Emery, car elle n’avait encore jamais gagné en Premier League. Le vainqueur de la Ligue Europa n’a même toujours pas marqué après trois journées.