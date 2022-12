Aston Villa - Liverpool : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Aston Villa - Liverpool : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après un mois et demi de repos, Liverpool est de retour aux affaires en Premier League. Les Reds n'ont plus de temps et de points à perdre. Après un début de saison poussif, Liverpool doit absolument repartir de l'avant. L'interruption de la saison ne peut pas avoir fait de mal aux Reds, mais malgré ce gain de temps, Jürgen Klopp compte encore de nombreux blessés dans son effectif et ne pourra pas compter sur l'ensemble de ses titulaires.

Plus de temps à perdre pour les Reds

C'est bien connu, le Boxing Day est une période capitale en Premier League et il le sera d'autant plus pour Liverpool qu'il ne faudra pas prendre plus de retard sur ses concurrents pour ne pas être absent de la prochaine édition de la Ligue des champions. Les Reds sont actuellement sixièmes de Premier League et comptent sept points de retard sur Tottenham, quatrième, avec un match en moins que les Spurs.

Liverpool est donc conscient qu'il faudra faire un résultat positif à Villa Park. En face, Aston Villa est dans le ventre mou du classement mais ne compte pas une si grande avance que ça sur le premier relégable, Nottingham, à seulement cinq points. Sous l'impulsion de son nouvel entraîneur, Unai Emery, Aston Villa se veut ambitieux et veut renouer avec la première partie de tableau.

Aston Villa solide à domicile

Cela ne s'annonce pas évident toutefois face à Liverpool, d'autant plus qu'il faudra faire sans son gardien, le champion du monde, Emiliano Martinez. Toutefois, Aston Villa est bien plus solide cette saison devant son public, pointant à la sixième place des équipes à domicile, tandis que Liverpool a été en difficulté à l'extérieur. C'est comme un nouveau championnat qui commence et nul doute que Liverpool et Aston Villa voudront le commencer en partant du bon pied.

Horaire et lieu du match Aston Villa-Liverpool

Ville : Birmingham

Birmingham Stade : Villa Park

Villa Park Heure : 18:30 UTC+1 (heure française) / 17:30 GMT / 18:30 UTC+1 (BST) / 12:30 EST / 09:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Aston Villa - Liverpool ?

Aston Villa-Liverpool

Premier League

Lundi 26 décembre

18h30 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 18h15 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle d'Aston Villa et de Liverpool

Aston Villa : VDNVD



Liverpool : VVDVD

Les blessés et absents d'Aston Villa et de Liverpool :

Pour cette reprise de la Premier League, Aston Villa devra faire sans son gardien champion du monde, Emiliano Martinez, mais aussi sans Diego Carlos et Ramsey, blessés. Philippe Coutinho est pour sa part incertain pour cette rencontre.

En face, côté Liverpool, malgré la trêve de la Coupe du monde, Jürgen Klopp a les mêmes soucis qu'en début de saison : de nombreuses blessures. Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, Curtis Jones et James Milner sont d'ores et déjà forfaits. Alexander-Arnold est incertain pour cause de maladie, tandis que Konaté, devrait être préservé.

Les équipes probables

XI de départ d'Aston Villa : Olsen - Young, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Buendia - Bailey, Watkins.

XI de départ de Liverpool : Alisson - Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Nunez, Carvalho.