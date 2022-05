Aston Villa : les premiers mots de Kamara

Boubacar Kamara a signé à Aston Villa pour un contrat de cinq ans après avoir quitté Marseille, le club de Premier League remportant la course pour un milieu de terrain qui avait également été fortement lié à Manchester United et Arsenal. Kamara a suscité l'intérêt de la Premier League lors d'une impressionnante campagne 2021-22 à Marseille, qu'il a aidé à terminer deuxième de Ligue 1 et à se qualifier pour la Ligue des champions.

Kamara convaincu par Gerrard et les dirigeants d'Aston Villa

Le joueur de 22 ans a quitté le Stade Vélodrome après le dernier match de la saison contre Strasbourg, après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat, et va maintenant poursuivre son développement en Angleterre avec Villa. Le club de Premier League a confirmé l'arrivée de Boubacar Kamara ce lundi sur son site officiel. Le Français a signé un contrat jusqu'en juin 2027 et est heureux de son choix.

OFFICIEL - Boubacar Kamara rejoint Aston Villa

"Quand j'ai rencontré Steven (Gerrard), Christian (Purslow, le directeur général) et Johan (Lange, le directeur sportif) chez moi, je savais qu'Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination à réussir correspondent aux miennes. J'ai hâte que la pré-saison commence", a justifié Boubacar Kamara concernant son choix sur le site officiel d'Aston Villa.

Gerrard conquis par l'arrivée de Kamara

De son côté, l'entraîneur Steven Gerrard s'est réjoui de la signature de sa première recrue de l'été. "Je suis ravi que nous ayons pu attirer l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen", a déclaré Gerrard aux médias du club. "Nous avons un plan très clair pour rendre notre équipe plus forte et Bouba en est un élément important".

Aston Villa is delighted to announce the signing of @BoubaKamara_4 on a five-year contract! ✅ — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 23, 2022

Kamara apportera une concurrence supplémentaire dans l'entrejeu de Villa, aux côtés de Douglas Luiz et John McGinn, alors que le club va chercher à se battre pour accrocher une place européenne en 2022-23. L'ancien Marseillais s'est épanoui dans un rôle de titulaire au Stade Vélodrome, disputant 170 matches toutes compétitions confondues après avoir fait son entrée dans l'équipe A en 2016.

Boubacar Kamara est capable d'apporter des deux côtés du terrain. Si l'aspect défensif reste son point fort, il a tout de même réussi à enregistrer quatre buts et six passes décisives pour l'Olympique de Marseille, et ses chances de gagner une place en équipe de France pourraient être stimulées maintenant qu'il relève un nouveau défi en Premier League.