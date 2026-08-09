Aston Villa lance une bouée de sauvetage à une star du Real Madrid

Le jeune attaquant brésilien Endrick, 20 ans, se trouve face à un avenir incertain au Real Madrid à moins de deux semaines du coup d'envoi de la nouvelle saison officielle, alors que la ligne offensive madrilène regorge de stars, ce qui ouvre la porte à un possible départ en prêt à la recherche d'un temps de jeu régulier qui lui garantirait continuité et progression.

Selon le quotidien espagnol « As », Aston Villa, dirigé par l'entraîneur Unai Emery, cible désormais avec insistance le recrutement de l'attaquant brésilien sous forme de prêt. Les Villans poursuivent en effet leurs recherches intensives sur le marché des transferts pour trouver un attaquant capable de renforcer l'effectif, et la star du Real Madrid est considérée comme une option idéale répondant aux ambitions du club anglais.

La destination d'Aston Villa, actuel vainqueur de la Ligue Europa, représente un choix séduisant à la fois pour le Real Madrid et pour le joueur, puisqu'elle lui permettra de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, après que le club a terminé la saison dernière à la quatrième place de Premier League, en plus de la possibilité de mettre en valeur son talent dans l'un des championnats les plus relevés et les plus compétitifs au monde.

Cet intérêt anglais intervient à un moment où la concurrence féroce s'accroît pour les postes offensifs au Real Madrid, notamment après l'arrivée de la star française Yan Diomande et de l'Espagnol Carlos Espai, ce qui affecte directement le rôle d'Endrick dans l'effectif de l'entraîneur José Mourinho et réduit ses chances d'obtenir un temps de jeu suffisant.

Le départ de l'attaquant Gonzalo vers Fulham avait semblé ouvrir la voie à Endrick pour devenir la doublure idéale de la star française Kylian Mbappé, mais la direction du club madrilène s'est empressée de combler le vide en recrutant Carlos Espai, ce qui a replongé le joueur brésilien dans l'incertitude quant à son avenir.

La liste actuelle des attaquants madrilènes se complète avec des noms prestigieux tels que Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Yan Diomande, Brahim Diaz, ainsi que Rodrygo, qui souffre d'une blessure de longue durée, ce qui porte la concurrence pour les postes offensifs à son paroxysme.