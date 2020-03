Aston Villa, Grealish s'excuse : "J'ai été stupide"

Les dirigeants d'Aston Villa ont confirmé qu'ils disciplineraient Jack Grealish qui a ignoré les consignes du gouvernement anglais.

Le capitaine du club a été surpris en train de sortir du domicile d'un ami lors du week-end, ce qui va à l'encontre des règles du gouvernement britannique en matière de distanciation sociale.

" est profondément déçu que l'un de nos joueurs ait ignoré les conseils du gouvernement de rester à la maison pendant la crise du coronavirus", indique un communiqué du club.

"Le capitaine du club Jack Grealish a reconnu que sa décision de quitter sa maison était erronée et totalement inutile. Il a enfreint les directives du gouvernement qui sont claires et doivent être respectées par tout le monde. Le joueur sera sanctionné et condamné à une amende, les bénéfices étant reversés à The University Hospitals Charity à Birmingham."

Grealish a également parlé de sa sortie, s'excusant publiquement. "Je veux juste faire un petit message vidéo pour dire à quel point je suis profondément gêné par ce qui s'est passé ce week-end", a-t-il déclaré dans une vidéo sur Twitter.

"Je sais que c'est un moment difficile pour tout le monde d'être enfermé à l'intérieur pendant si longtemps. Je viens de recevoir un appel d'un ami me demandant de lui rendre visite et j'ai stupidement accepté de le faire", a-t-il admis.