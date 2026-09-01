Aston Villa a officiellement annoncé la signature du jeune attaquant sénégalais Ibrahim Mbaye, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 55 millions d'euros. Le joueur de 18 ans entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League anglaise.

Le transfert était entré dans ses dernières étapes ces derniers jours, après que les deux clubs se sont mis d'accord sur le transfert du joueur, avant que Mbaye ne se rende en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Aston Villa.

Mbaye rejoint Aston Villa après un passage court mais riche au Paris Saint-Germain, dont il avait intégré l'académie à l'âge de dix ans, avant de monter en équipe première et de disputer son premier match professionnel en août 2024, alors qu'il était âgé de 16 ans, 6 mois et 23 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter une rencontre avec le club parisien.

Durant son expérience avec Paris, l'attaquant sénégalais a disputé 42 matchs, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré 45 passes décisives. Il a également remporté plusieurs titres majeurs, dont deux Ligues des champions d'Europe, selon les données officielles du club.

Le départ de Mbaye du PSG intervient après que ses chances d'obtenir du temps de jeu régulier se sont réduites, puisqu'il n'a disputé aucune minute avec l'équipe depuis le début de la saison en cours, bien qu'il fût lié au club par un contrat jusqu'en 2028.

Ce transfert revêt une importance particulière pour le Paris Saint-Germain, Mbaye étant l'un des plus illustres diplômés de l'académie du club. Des rapports indiquent par ailleurs que cette opération pourrait constituer la plus importante vente d'un joueur issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, dépassant le précédent record détenu par Mamadou Sakho.