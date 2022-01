ASSE-RCL (1-2) : Lens douche les espoirs stéphanois

Depuis son arrivée sur le banc pour succéder à Claude Puel, Pascal Dupraz attendait l'électrochoc. Ses Verts, bons derniers de Ligue 1 avec 12 points au compteur, espéraient débuter l'année 2022 par un succès au stade Geoffroy-Guichard, face au Racing Club de Lens. Contre les Sang et Or, les Stéphanois ont fait preuve d'une solidarité retrouvée.

Les Verts ne se cachent pas

Dès l'entame de match, les locaux, pourtant privés de très nombreux éléments clés, ont montré de l'envie, posant des problèmes à des Lensois plus empruntés. Marqué par de nombreux duels, le premier acte a toutefois été assez pauvre en occasions nettes. Seul Jean-Louis Leca a été forcé de s'employer face à la frappe puissante d'Yvan Maçon (6e).

C'est finalement en fin de première période que la délivrance a été faite. Elle est venue du pied de Ryad Boudebouz (38e), parfaitement trouvé au second poteau par un centre signé Adil Aouchiche. Le plat du pied de l'Algérien a poussé Jean-Louis Leca à la faute.

Lens renverse les Stéphanois

Au retour des vestiaires, Lens s'est positionné plus haut sur le terrain, imprimant un rythme conséquent à des Verts moins sereins en défense. Les Lensois ont été récompensés par un but de Florian Sotoca, à la réception d'un corner frappé tendu par Jonathan Clauss (77e).



Alors que le match semblait condamné à se terminer sur un partage des points logique, Seko Fofana, le capitaine lensois, a fait parler son talent dans le Chaudron. Trouvé sur le côté gauche, le milieu de terrain a doublé la mise d'une frappe splendide terminant sa course dans le petit filet d'un Paul Bernardoni impuissant (90e+4). Terrible pour l'AS Saint-Etienne...