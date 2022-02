ASSE-MHSC (3-1) : les Verts font rugir le Chaudron !

Lanterne rouge de Ligue 1 et donc en opération maintien assumée, l'AS Saint-Etienne reçevait Montpellier ce samedi après-midi. Dans un Chaudron en manque de rêves depuis des mois, les Verts de Pascal Dupraz sont allés chercher trois points aussi précieux que fédérateurs.

Montpellier, réalisme poussé à l'extrême

Pour y parvenir, les Stéphanois ont du remonter une pente qui pouvait sembler vertigineuse... Malgré leur entame de match intéressante et de nombreuses situations, se sont bien les visiteurs qui ont calmé tout le monde. Servi par Souquet, Wahi s'est chargé de tromper un Bernardoni dépité (11e), tout comme 20 000 spectateurs habitués à ce genre de scénario.

Déçus mais pas assomés, les Verts n'ont pas baissé les bras et ont multiplié les tentatives... En vain, écoeurés par un Omlin auteur d'un très grand match. Finalement, c'est une fois le portier du MHSC sorti sur blessure que l'ASSE est parvenue à, enfin, faire la différence (69e).

Fin de match de folie à Sainté

En fin de match, Bertaud, son remplaçant, s'est en effet incliné à trois reprises... D'abord, sur une frappe merveilleuse d'Hamouma, fraîchement entré en jeu (82e). Ensuite, sur un tir enroulé d'Nordin, arrivé lancé sur son côté gauche (90e). Un autre coaching payant signé Pascal Dupraz. Et même totalement payant, puisque Nordin a ensuite régalé le Chaudron.

Plutôt que de tenir le score, l'international espoir s'est amusé de la défense adverse avant de servir Khazri au second poteau, lequel s'est offert un but mérité pour son retour (90e+3). Cette fois, plus de raison de retenir son souffle : le Chaudron pouvait rugir de plaisir !