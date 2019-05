ASSE - Le club dément pour Gourvennec et annonce un accord proche avec Printant

Via un communiqué, l'ASSE a annoncé que Ghislain Printant et le club étaient proches d'un accord pour lui confier le poste d'entraîneur principal.

Depuis la fin de saison terminée à une séduisante 4ème place de , l'AS Saint-Etienne, qui disputera donc la la saison prochaine, est en proie à une période d'instabilité provoquée par le départ de Jean-Louis Gasset, entraîneur des Verts ces 18 derniers mois. En effet, alors que l'ancien adjoint de Laurent Blanc était très apprécié dans le Forez, nombreux sont ceux qui craignent que le vide laissé par son départ entraîne une régression sportive. Ainsi, le choix de son successeur convient d'être méticuleusement réfléchit par les dirigeants de l'ASSE.

Ces derniers jours, voire ces dernières heures même, nombreuses sont les rumeurs qui envoyent tel ou tel coach sur le banc des Verts, tandis que Ghislain Printant, ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, demeure le favori pour être intronisé numéro un. Ainsi, Football a par exemple annoncé l'arrivée imminente de Jocelyn Gourvennec ce vendredi après-midi. Une information formellement démentie par le club, via un communiqué officiel.

C'est non pour Gourvennec, Printant en bonne voie

"L’AS Saint-Etienne dément catégoriquement avoir contacté Jocelyn Gourvennec ou tout autre technicien. Les dirigeants du club ont en effet pris l’engagement d’étudier, dans un premier temps, la seule candidature de Ghislain Printant pour le poste d’entraîneur du groupe professionnel par respect pour le travail accompli par Jean-Louis Gasset et son staff. Le club déplore que certains médias colportent des rumeurs infondées et ne prennent pas la peine de vérifier leurs informations. Les fake news se multiplient de façon pathétique, y compris dans des organes de presse importants, ce qui constitue un manque de considération vis à vis du club et de ses supporters", a en effet écrit le récent quatrième de , avant d'en dire plus sur les tractations en interne.​

"Comme convenu, Bernard Caïazzo, Président du Conseil de Surveillance de l’AS Saint-Etienne, et Roland Romeyer, Président du Directoire, ont rencontré ce vendredi après-midi Ghislain Printant, lequel leur a exposé son projet sportif. Les échanges ont été constructifs et une nouvelle réunion sera organisée, en début de semaine prochaine, avec Ghislain Printant et ses conseils pour régler les derniers détails dans la sérénité."