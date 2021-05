ASSE - Claude Puel : "C'est bien engagé"

Si le maintien n'est pas encore mathématiquement assuré, l'entraîneur des Verts sait que leur avance de 8 points est un grand bond en avant.

Cette fois, ils y sont presque ! Vainqueurs à Montpellier (1-2) dimanche après-midi à la Mosson, les Verts comptent maintenant 8 points d'avance sur le FC Nantes, barragiste, à seulement trois journées de la fin. Autant dire que le maintien, s'il n'est pas encore assuré mathématiquement, est désormais particulièrement bien embarqué.

Prudent mais soulagé, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, était fier de ses joueurs après la rencontre. "On ne peut pas dire que le maintien est mathématiquement acquis mais c'est bien engagé. Je tiens d'abord à féliciter mes joueurs. Ils sont restés bien concentrés sauf lors de l'entame de match et ont apporté la réponse qu'il fallait après le match face à Brest qu'on avait laissé échapper. On aurait dû se mettre à l'abri en seconde période car on s'est créé cinq ou six occasions franches", a expliqué le technicien.

"J'aimerais que mes joueurs se fassent plaisir"

"On nous a souvent reproché de ne pas savoir conserver un avantage. Ce soir (dimanche), on est menés au score, on revient dans le match, on prend l'avantage et on réussit à garder le résultat. Dans le temps additionnel, Étienne (Green) réalise même l'arrêt qui nous permet de conserver les trois points", a ensuite analysé Claude Puel.

Désormais, l'entraîneur stéphanois attend de ses joueurs une fin de saison plus tranquille, avec la possibilité de jouer plus relâchés. "J'aimerais que mes joueurs se fassent plaisir. Contre Marseille, qui se bat pour une place en Coupe d'Europe, on fera tout pour répondre présent. Ensuite, on se mesurera à Lille, qui joue le titre, avec la même volonté qu'à Paris d'être arbitre. Puis on recevra Dijon. On va aborder ces rencontres sans une pression exacerbée", a estimé l'ancien coach du LOSC et de l'OL, déterminé.

Enfin, interrogé sur les résultats des concurrents, lesquels jouaient tous avec l'ASSE dimanche, Claude Puel a confié ne pas y avoir prêté attention. "Je ne les ai même pas regardés. Comme toujours, je voulais que mon équipe reste concentrée sur son jeu mais je me doute que les joueurs connaissaient tous les résultats".