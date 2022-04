ASSE-Brest (2-1) : Saint-Etienne sort de la zone rouge !

Malgré la 18e place des Verts avant le coup d’envoi et l’humiliation subie à Lorient (2-6) la semaine passée, les supporters stéphanois sont venus en nombre à Geoffroy-Guichard ce samedi, et ils ont été récompensés par cette belle victoire de Saint-Etienne face à Brest (2-1), dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. L’ASSE sort (provisoirement) de la zone rouge !

Camara-Bouanga, duo d’enfer

Tout s’est joué en première période. Et malgré leurs supporters, les Verts ont très mal entamé la rencontre avec l’ouverture du score précoce d’Honorat, auteur d’une belle percée dans l’axe (8e). Mais Camara, de retour dans le groupe, a rapidement égalisé de la tête sur un corner parfaitement botté par Bouanga (14e). Un partout, balle au centre.

Alors on prend les mêmes, et on recommence juste avant la pause. Bouanga au corner, et Camara à la réception pour tromper Brassier à bout portant (39e) ! De quoi casser le moral adverse, à quelques minutes du retour aux vestiaires… Mais les Bretons n’ont pas abdiqué. Au contraire. Et ils ont eu plusieurs occasions pour égaliser en seconde période.

Face à Metz, Clermont peut repasser devant l’ASSE

Heureusement pour les Verts, Bernardoni a tenu bon. Jusqu'au bout et cette ultime tête d'Hérelle. En face, Bizot a également dû s’employer pour garder les siens dans la partie, notamment sur une superbe reprise de volée signée Nordin, à bout portant.

Au final, ces trois font énormément de bien aux Stéphanois puisqu’ils leur permettent de sortir (provisoirement) de la zone rouge. Avec désormais deux points d’avance sur Clermont, 18e, qui jouera Metz ce dimanche.