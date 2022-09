Asensio au Barça ? Le Real a son remplaçant

Le Real Madrid se prépare au départ de Marco Asensio après quelques semaines mouvementées dans la capitale espagnole.

Le milieu de terrain offensif souhaitait quitter le club cet été pour obtenir plus de minutes, mais il est finalement resté à Valdebebas, en l'absence d'offres satisfaisantes. Asensio a montré sa frustration visible en chauffant le banc au Santiago Bernabeu deux semaines plus tard, mais il s'est à nouveau justifié quelques jours après avec un but contre le RB Leipzig.

Depuis, il a également refusé d'écarter la possibilité d'un transfert au FC Barcelone. Le contrat d'Asensio expire l'été prochain et il est probable qu'il ne manquera pas de prétendants lorsqu'il pourra négocier librement en janvier.

Cependant, le Real Madrid ne s'inquiète guère. Madrid s'attend à son départ et cherchera à faire revenir Brahim Diaz, qui est prêté à Milan. Bien qu'il n'ait jamais obtenu un rôle de titulaire chez les Rossoneri, il a souvent impressionné à San Siro.

Los Blancos le considèrent comme le candidat idéal pour remplacer le sortant Asensio. Milan conserve une option d'achat de 22 millions d'euros sur Brahim, mais le Real Madrid a également une clause de rachat de 30 millions d'euros s'il souhaite le garder, selon Mundo Deportivo.