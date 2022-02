AS Rome : Pinto ouvre la porte à un départ de Zaniolo

La situation de Nicolò Zaniolo à la Roma est à surveiller : son avenir dans la capitale italienne est très incertain. S'exprimant lors d'une conférence de presse après la fin de la fenêtre de transfert, le directeur général des Giallorossi, Tiago Pinto, a ouvert la porte à un départ.

Pinto ne peut rien promettre pour Zaniolo

En effet, il a répondu à des questions spécifiques en admettant plusieurs scénarios. "Puis-je garantir que Zaniolo restera à la Roma l'année prochaine ? Je ne peux pas faire ça, et personne d'autre non plus", a ainsi confié le dirigeant portugais, en toute transparence.

La déclaration du manager portugais a déclenché un débat sur les réseaux sociaux et n'a offert aucune garantie qu'il resterait à la Roma. Actuellement, le joueur est clairement au centre du projet technique des Giallorossi et de José Mourinho, mais les équipes qui aimeraient l'avoir dans leur effectif ne manquent pas. Et les offres pourraient tomber...

La Juventus Turin attend son heure

Selon GOAL, il existe également une hypothèse concernant l'avenir du joueur, dont une impliquant la Juventus. Zaniolo, dont le contrat expire en 2024, serait intéressé par le club bianconeri. Avec la fermeture du marché, une nouvelle accroche est prête à démarrer.