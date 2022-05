Et pour ce rendez-vous historique, ce sont les Giallorossi se sont aussi montrés très réalistes en ouvrant le score sur leur premier tir grâce à Zaniolo. Ce dernier alimenté i à gauche de la surface adverse par Mancini, contrôlait de la poitrine et enchaînait une reprise du gauche qui faisait mouche pour l'ouverture de la marque. Plus rien n'allait d'ailleurs être marqué dans cette première période.

Car si les Bataves étaient enthousiastes offensivement, ils étaient trop brouillons dans les 30 derniers mètres pour espérer innquiéter une Roma de Mourinho très bien organisée.

La seconde période verra les Bataves insiter et trouver le poteau une première fois sur corner à la 47e minute, Trauner trouvant le montant gauche de Rui Patricio.

Trois minutes pus tard, Malacia frappait de loin sur la gauche après une belle talonnade d'Aursnes et trouvait lui aussi le montant.

Feyenoord continuait à se créer des opportunités, mais s'exposaient aux contres romains. Mais plus rien n'allait être inscrit dans cette partie et la Roma s'offre un nouveau trophée.