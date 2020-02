AS Rome - Carles Pérez regrette les choix du Barça

Pur produit de la Masia, l'attaquant de 22 ans a été prêté avec option d'achat obligatoire à l'AS Roma lors du dernier mercato hivernal. Déception.

C'est un mouvement qui avait eu le mérite de surprendre les supporters du cet hiver. Alors que l'effectif du Champion d' est particulièrement réduit cette saison, notamment dans un secteur offensif privé de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé, le prêt avec option d'achat obligatoire à la Roma du jeune attaquant Carles Pérez avait été largement discuté en Catalogne. Et il l'est encore plus, depuis que Martin Braithwaite a été enrôlé avec le statut de joker médical.

"Je pense qu’ils ne se sont pas bien comportés"

Evoluant désormais à l' , où il signera un contrat jusqu’en 2024 au terme de son prêt initial, Carles Pérez, pur produit de la Masia, a critiqué la gestion du Barça. "Parfois, vous prenez de bonnes décisions, parfois non. Maintenant, ils doivent s’en sortir. Je pense à ce qu’a dit (Marc) Cucurella (prêté par le Barça à , ndlr), qu’au Barça, ont veut toujours gagner mais on n’a plus de patience pour les jeunes. En fin de compte, je suis reconnaissant envers Barcelone pour tout ce qu’ils m’ont donné. Tout ce que je sais, je l’ai appris là-bas et grâce à eux, j’ai pu aller dans un grand club comme le Roma", a d'abord estimé l'Espagnol de 22 ans, dans les colonnes du Mundo Deportivo.



"Je pense qu’ils ne se sont pas bien comportés à la fin mais je leur suis reconnaissant. Est-ce que ça m’a fait mal ? Oui, plus que tout par rapport à la manière dont les choses ont été faites. J’ai tout donné pour le Barça depuis tout petit. Mon rêve était de jouer en équipe première, je l’ai réalisé et ils me l’ont enlevé sans raison. Encore plus au vu de mes prestations. Ils parlent beaucoup de la Masia et montrent le contraire. Je n’ai pas une mauvaise image du Barça mais je n’ai pas aimé certaines manières. C’est tout", a ensuite ajouté Carles Pérez. Du côté de l'AS Roma, il a disputé pas moins de quatre rencontres toutes compétitions confondues en 2020, pour un but marqué.