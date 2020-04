AS Roma - Les joueurs et le staff renoncent à 4 mois de salaire

Le club de la Louve a annoncé via un communiqué que l'ensemble des joueurs et du staff ont renoncé à leur salaire pour les 4 prochains mois.

Face à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'inquiétude est dans toutes les bouches ces dernières semaines. D'autant plus que dans le cas du football, celle-ci s'accompagne forcément de conséquences importantes, et notamment financières. Ainsi, pour aider les clubs à subsister en cette période difficile, les joueurs professionnels sont de plus en plus nombreux à accepter de réduire leur salaire. Ceux de l' , eux, sont allés encore plus loin.

Réunis aujourd'hui, les membres de la Roma solidaires

En effet, le club de la capitale italienne a annoncé que ses joueurs ainsi que l'ensemble du staff, ont décidé de s'asseoir sur quatre mois de salaire, ce dimanche. "Les footballeurs de l'AS Roma, Paulo Fonseca et son équipe ont spontanément choisi de se passer de quatre mois de salaire dans la saison sportive en cours pour aider le club à surmonter la crise économique qui a frappé le monde du football après l'épidémie de COVID-19", a ainsi écrit le club sur Twitter.

Un beau moyen de venir en aide à l'institution, vivement salué par le président. "Guido Fienga remercie les joueurs de l’AS Roma, l’entraîneur et son équipe suite au renoncement de leurs salaires pour le reste de la saison, afin de soutenir le club", peut-on lire sur le communiqué officiel.

