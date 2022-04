Ligue 1 : Monaco se rapproche de l'Europe, Lille et Nantes accrochés

Monaco y croit toujours. Vainqueurs pour la troisième fois consécutive contre Troyes, les joueurs de la Principauté conservent leur sixième place au classement et mettent la pression sur Nice et Strasbourg. Cela se complique en revanche pour Lille et Nantes, tenus en échec à l'extérieur.

Monaco regarde vers le haut

Opposés à l'ESTAC de Troyes dans leur stade de Louis II, les Monégasques sont parvenus à enchaîner pour poursuivre leur belle dynamique des dernières semaines.

Les hommes de Philippe Clément prennent rapidement les devants grâce à un superbe coup-franc direct signé Caio Henrique, à une vingtaine de mètres (1-0, 19e).

Dominateurs, les hommes du Rocher se font pourtant reprendre peu avant la pause sur un poteau rentrant d'Ugbo, qui redonne espoir à des Troyens venus chercher des points dans la course au maintien (1-1, 39e).

Mais le récent quart de finaliste de la Ligue Europa reprend les commandes de la partie en seconde période grâce à un enchaînement sublime de Kevin Volland tout juste entré en jeu (2-1, 57e). Pour ne plus les lâcher, malgré une situation très chaude pour Ugbo quelques instants plus tard, parfaitement repris par Caio Henrique.

Lille cale à Angers, Nantes et Brest inséparables

Dans les autres matchs de l'après-midi, Lille est allé se casser les dents à Angers. Peu inspirés, les Dogues auraient pu concéder l'ouverture du score dès le premier quart d'heure par Mendy.

C'est finalement après le repos que les Angevins prennent les devants sur un contre son camp de Djalo, qui dévie dans son but un centre de Doumbia à destination de Mohamed-Ali Cho (1-0, 64e).

Dos au mur, les Nordistes parviennent finalement à décrocher le nul grâce à l'entrant Zhegrova, d'une frappe surpuissante dans la lucarne opposée (1-1, 74e). Un partout, la balle au centre malgré la pression lilloise dans le dernier quart d'heure.

Enfin, Nantes a longtemps pensé l'emporter sur la pelouse de Brest grâce à un but rapide de Randal Kolo Muani, parfaitement servi au premier poteau par un centre de Merlin (0-1, 11e).

Une rencontre marquée par une interruption en seconde période, après qu'un supporter brestois soit entré sur la pelouse, provoquant des tensions avec le parcage visiteur. Et quand Satriano croit permettre à son équipe d'égaliser après la reprise, le but est finalement refusé pour hors-jeu.

Et c'est finalement Chardonnet qui fait éxulter Francis Le Blé sur corner, alors que Lafont avait détourné la première tentative de Mounié (1-1, 67e).

La fin de rencontre est totalement folle et les occasions se succèdent pour Mounié ou Kolo Muani, mais sans succès.