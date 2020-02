AS Monaco - Roberto Moreno : "J'ai un bon sentiment"

Si l'ASM restait sur trois victoires consécutives, elle a été tenue en échec samedi soir à Dijon (1-1). Un coup d'arrêt qui n'inquiète pas l'Espagnol.

Restant sur trois victoires consécutives en , l'AS , longtemps à la traîne cette saison, était en train de réaliser une remontée prometteuse au classement ces dernières semaines. Samedi soir, la série du club de la Principauté a pris fin sur la pelouse de (1-1).

"Obtenir un résultat nul à Dijon, c'est bien​"

Un match nul frustrant, pour des Monégasques joueurs mais maladroits. Néanmoins, au sortir de la rencontre, l'entraîneur Roberto Moreno préférait retenir du positif de ce déplacement en Bourgogne. "J'ai un bon sentiment. Après avoir concédé le premier but, c'était difficile. Obtenir un résultat nul à Dijon, c'est bien. Je ne regarde pas seulement le match d'aujourd'hui mais les quatre derniers. Nous n'avons pas perdu", a rappelé l'Espagnol, en conférence de presse, avant d'appeler au travail.

"Nous sommes dans une bonne situation. Nous sommes de plus en plus sûrs mais nous devons encore travailler pour obtenir plus d'occasions. Les deux équipes voulaient la victoire", a ensuite soutenu l'ancien sélectionneur de la Roja devant la presse. Un discours optimiste, voilà qui a cruellement fait défaut sur le Rocher ces derniers mois, tant sous les ordres de Leonardo Jardim que sous ceux de Thierry Henry, lequel n'avait pas fait de vieux os dans un contexte particulier.