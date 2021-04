AS Monaco, Niko Kovac affiche ses ambitions pour la Coupe de France

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne par le passé, l'entraîneur croate aimerait faire de même en France avec l'AS Monaco.

Vainqueur du FC Metz (4-0) samedi, l'AS Monaco a profité des résultats de ses concurrents pour récupérer la troisième place au classement et se replacer plus que jamais dans la course au titre. Mais les Monégasques sont aussi encore en lice en Coupe de France où ils retrouveront le FC Metz. En conférence de presse ce lundi, Niko Kovac est heureux d'être sur le podium mais est toujours focalisé sur le fait de terminer dans le top quatre.

"On connaît les résultats du week-end et c’est une bonne chose d’être sur le podium. Je suis bon en mathématiques, et il nous reste trois victoires avant de pouvoir valider définitivement la quatrième place. Donc je ne veux pas m’enflammer pour le moment. Comme je l’ai déjà dit, on veut assurer cette quatrième place européenne dans un premier temps. Nous n’avons qu’un point d’avance sur le troisième, et on sait que tout va très vite dans le football. Concentrons-nous sur la première étape et après on verra pour la suite. Nous avons un match très excitant qui se présente face au FC Metz en Coupe", a expliqué le Croate.

"Nous voulons gagner tous les matchs, que ce soit en Ligue 1 ou bien en Coupe de France. On a besoin d’avoir les meilleures sensations, même si c’est étrange de jouer la même équipe trois jours après. Tout le monde s’attend à ce qu’on gagne facilement, mais ce n’est pas aussi simple. Ce n’était pas évident d’aller chercher la victoire samedi, et ce ne sera pas non plus évident de gagner ce mercredi. On a un entraînement à nouveau aujourd’hui pour s’y préparer. Gagner est la meilleure sensation que l’on peut vivre en football", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

"Si je me souviens bien, j’ai gagné 19 matchs sur 20 en Coupe d’Allemagne"

Niko Kovac a évoqué sa gestion de son jeune groupe : "Il y a beaucoup de jeunes joueurs c’est vrai. S’ils veulent atteindre leurs objectifs et être ambitieux individuellement et collectivement, il faut qu’ils travaillent pour progresser davantage. J’aime quand ils écoutent les éléments expérimentés et qu’ils travaillent dur au quotidien pour continuer à apprendre. Parfois ils sont déçus du temps de jeu qu’ils peuvent avoir, mais le plus important est de rester focus sur le travail. Une année dans une carrière ce n’est rien, à côté de ce qu’ils peuvent apprendre pour le futur pour être performants jusqu’à 35-36 ans".

L'entraîneur de l'AS Monaco a affiché ses ambitions en Coupe de France : "Cela fait 30 ans que l'AS Monaco n'a pas remporté la Coupe de France ? C’est un bon chiffre (sourire) ! Quand j’ai gagné la Coupe d’Allemagne avec l’Eintracht Francfort, cela faisait 30 ans également que le club ne l’avait pas remporté. La Coupe de France ce n’est pas facile, car c’est seulement six matchs pour aller chercher un titre, mais en même temps il y a beaucoup de paramètres aléatoires. J’aime les matchs de Coupe, comme je l’ai déjà dit, et mes statistiques sont assez bonnes dans l’exercice en Allemagne. Donc j’espère que cela ne va pas se démentir cette saison avec l’AS Monaco".

"En trois ans en Allemagne, je n’ai perdu que la première finale contre Dortmund avec Francfort. Si je me souviens bien, j’ai gagné 19 matchs sur 20 en Coupe d’Allemagne, donc j’espère pouvoir continuer sur cette série. Je vous laisse vérifier. Ce n’est pas facile, car c’est un match à élimination directe, donc il faut aussi se préparer à la possibilité de disputer une séance de tirs au but. On a gagné trois fois avec Francfort dans l’exercice la première année. C’est important de s’y préparer", a conclu Niko Kovac.