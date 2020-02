AS Monaco, Lecomte : "Oui je crois à l'Euro avec l'équipe de France"

Le gardien de Monaco croit à ses chances de disputer l'Euro 2020 et a avoué préférer la philosophie de jeu de Robert Moreno.

Convoqué à deux reprises par Didier Deschamps dans la liste des 23, une première fois grâce aux absences d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, la seconde fois en tant que troisième gardien, une nouvelle fois, Benjamin Lecomte n'a pas joué la moindre minute avec le maillot Bleu. Néanmoins, le portier de l'AS ambitionne toujours de faire partie du groupe des Bleus pour l' . Dans une interview accordée à RMC Sport, il a avoué qu'il n'a pas perdu espoir de faire partie de cette aventure l'été prochain.

"Oui j’y crois, parce que j’ai déjà été appelé en équipe de et pour moi, ç’a été une expérience vraiment très positive dans ma carrière. Après, ça reste un objectif qui est pour moi atteignable. Est-ce que ça sera pour l’Euro ? Est-ce que ça sera pour après ? Ce n’est pas à moi de décider. En tout cas, je m’efforce d’être le plus performant possible dans mon club et forcément, j’espère revenir le plus rapidement possible en sélection", a indiqué le gardien de l'AS Monaco.

Lecomte aime la philosophie de jeu de Moreno

"Très honnêtement oui, j'accepterais ce rôle. Ce n’est pas une question d’être numéro 2 ou numéro 3, ou numéro 1... Ce n’est pas du tout la question. Aujourd’hui, on est là pour aider l’équipe de France le plus possible et si je dois être numéro 3, numéro 2, peu importe, mais pour cet Euro, je ferais en sorte que mes partenaires ou l'équipe de France soit la plus performante possible. Forcément en numéro 2 ou numéro 3 on a un rôle aussi important dans la sélection, j'apporterai ce que je peux apporter de plus pour qu'après la , il y ait un Euro qui revienne sur les Champs-Elysées", a ajouté l'international français.

Benjamin Lecomte a admis qu'il a une préférence pour la méthode Moreno comparée à la méthode Jardim : "Il y a une vraie philosophie de jouer qui, pour moi, me convient beaucoup plus. J'ai hâte de voir que ça peut donner en pré-saison. Il y a beaucoup plus de jeu et peut-être une prise de risque supplémentaire. Être plus ambitieux dans mes relances ? C'est ce que j'aspire à faire et que j'aime faire. Je m'y retrouve beaucoup plus".

Le gardien de l'AS Monaco considère que son équipe doit apprendre à mieux gérer les contre-attaques pour éviter les nouvelles contre-performances : "Très honnêtement, on peut jouer. Le seul problème qu'on a, c'est de gérer les situations de contre-attaque. C'est ce qui nous fait énormément défaut et qu'a, par exemple, très bien utilisé l'équipe de . (...) On a tendance à beaucoup aller vers l'avant et à en oublier la sécurité".