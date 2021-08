AS Monaco, Kovac ravi du recrutement de Jean-Lucas et Boadu

L'entraîneur de l'AS Monaco est heureux de pouvoir compter sur des renforts et veut voir son équipe faire aussi bien voir mieux que l'an dernier.

L'AS Monaco a déjà débuté sa saison, contrairement à la majorité des autres clubs français, avec un succès précieux contre le Sparta Prague en Ligue des champions cette semaine. Les Monégasques vont désormais devoir faire une aussi belle entame en Ligue 1 contre Nantes vendredi. Et pour cela, ils pourront compter sur leurs recrues : Jean Lucas et Myron Boadu. En conférence de presse, Niko Kovac s'est montré très satisfait d'avoir enregistré les arrivées du Brésilien et du Néerlandais.

"Je connais bien ces joueurs, nous les suivions et c’est pour ça que nous les avons recrutés. Ce sont de jeunes joueurs talentueux. Nous augmentons la qualité, c’est ce que nous voulons, créer une base solide pour augmenter le niveau du club et de l’équipe. Les deux sont capables de débuter la saison. Jean Lucas a fait la présaison avec Lyon et bien joué avec Brest l’année dernière. Myron est un vrai neuf, avec beaucoup de qualités et de vitesse", a indiqué l'entraîneur de l'AS Monaco.

"Ils peuvent nous aider dès demain, mais pas contre Prague malheureusement car ils ne sont pas qualifiés. Mais ils nous aideront. Le profil de Boadu ? Nous avions le profil de Kevin et Wissam et nous cherchions ce profil : un neuf fort et rapide, qui joue bien en transition. Il va augmenter nos qualités dans ce domaine. Il est très rapide, a un jeu direct, avec de bonnes qualités techniques. Nous sommes très heureux d’avoir un si jeune buteur dans ce club", a ajouté le Croate.

"Tout le monde veut battre le PSG, mais ce serait bête de dire que nous voulons être premiers"

Niko Kovac a affiché les ambitions de l'ASM : "Nous avons eu une longue présaison d’un peu plus de cinq semaines de travail, donc nous sommes heureux de jouer ce premier match. Nous voulons être en compétition, se frotter aux autres équipes, voir qui est la meilleure. On a beaucoup d’envie et de motivation pour commencer. Nous voulons montrer le meilleur de l’AS Monaco. Ce ne sera pas facile de faire aussi bien que la saison dernière, mais nous allons essayer d’être meilleurs.Les matchs européens vous apportent plus que des matchs de championnat, car vous êtes en compétition contre des équipes avec d’autres caractéristiques, dans des contextes différents, et nous voulons nous en servir pour faire progresser le niveau des joueurs et du club. Notre but, c’est de continuer notre progression".

Le Croate a fait le point sur les concurrents de Monaco cette saison, estimant que le PSG est dans une autre dimension : "On connait les joueurs du PSG. Ils avaient déjà beaucoup de stars et en ont recruté d’autres. Evidemment, ils ont toutes les cartes en main pour gagner ce titre. Mais vous savez, le football est sur le terrain, la vérité est sur le terrain. Voyons ce qui se passe. Je suis ambitieux, mes joueurs et mon équipe aussi, donc nous allons voir. Le PSG est toujours le plus haut standard en Ligue 1. Tout le monde veut les battre. Je sais que ce sera difficile, ce serait bête de dire que nous voulons être premiers".

"On veut rester à notre niveau de performance de la saison dernière mais ce ne sera pas facile. L’OL, l’OM, Lille, Nice ou Rennes vont tous essayer d’être meilleurs que l’an dernier, ce qui veut dire que nous devons être conscients de ça et progresser. Si à la fin nous avons plus que l’an dernier, peut-être que nous aurons un titre. On n’est pas passé loin l’année dernière en Coupe de France. Mais le PSG est vraiment le principal favori", a conclu Niko Kovac.