AS Monaco : Fofana veut digérer et tourner la page après l'élimination en Ligue des champions

Le milieu de terrain de l'AS Monaco n'a pas caché sa déception après l'élimination de son équipe en Ligue des champions.

L'AS Monaco avait fait le plus dur face au Shakhtar Donestk en marquant à deux reprises en Ukraine ce mardi soir. Le club de la Principauté était virtuellement qualifié avant d'encaisser un but en fin de rencontre puis d'en prendre un autre en prolongation. Une élimination cruelle pour l'AS Monaco qui n'a pas démérité durant la partie, mais qui ne verra pas la phase de poules de la Ligue des champions. Après la rencontre, dans une interview accordée à L'Equipe, Youssouf Fofana a avoué qu'il y avait de la déception mais veut désormais tourner la page et avancer.

"Il y de la déception, un peu de dégoût, car il y avait tous les ingrédients. Après, c'est vrai qu'il nous manquait de la réussite dans le dernier geste, c'est ce qui nous plombe la soirée. On a recraché toute l'année de travail de la saison dernière. On était vraiment synchronisés dans nos déplacements, on n'avait même pas besoin de se parler. De toute façon, on ne s'entendait pas... C'était vraiment un beau match, avec une première période super et une seconde période gérée, mais c'est dans le dernier geste que ça a bloqué", a analysé Youssouf Fofana.

"Toute la saison, notre ligne directrice était la Ligue des champions mais on ne va pas négliger la Ligue Europa qui est une compétition européenne. Notre objectif était d'atteindre l'Europe, on voulait atteindre la Ligue des champions, ce n'est pas fait mais on est quand même en Ligue Europa et on va la jouer à fond. On va jouer tous les coups à fond cette saison et j'ai envie de dire que ce soir (hier), c'est un nouveau départ. On a montré le vrai Monaco, pas le Monaco de ce début de saison. C'est de bon augure et on va tout faire pour se qualifier directement pour la Ligue des champions", a ajouté le milieu de l'ASM.

Tchouaméni : "C'est frustrant"

L'article continue ci-dessous

Youssouf Fofana veut désormais que son équipe se reconcentre sur la suite et relève la tête dès le prochain match de Ligue 1 : "Il faut vite la digérer car on a un match dans trois jours (à Troyes, dimanche), avant la trêve, pour vraiment relever la tête et repartir sur de bonnes bases. Il faudra digérer pour aller de l'avant mais garder en tête ce match comme référence, pour avancer aussi. On a tous fait un match exceptionnel".

Au micro de RMC, après la rencontre, Aurélien Tchouaméni a regretté le manque de précision devant le but de l'AS Monaco : "Il nous a manqué du réalisme devant le but, c'est ce qui nous a porté défaut aujourd'hui. On peut être fier de ce que l'on a montré aujourd'hui en tant qu'équipe et ça peut être de bon augure pour la suite. C'est vrai qu'on a reculé en seconde période, mais on n'a pas concédé plus d'occasions pour autant, on s'en est procuré aussi".

"C'était à nous de marquer ce petit but qui nous mettait vraiment à l'abri, à 3-0 je pense que le match était plié. On n'a pas réussi à le faire. Le Shakhtar a tout donné jusqu'au bout et ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. C'est frustrant, mais c'est à nous de marquer les occasions qu'on a. Le gardien fait un grand match c'est tout à son honneur, mais on est frustrés", a conclu le milieu de terrain de l'AS Monaco.