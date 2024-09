AS Monaco - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco vs FC Barcelone

L’AS Monaco aborde sa Ligue des champions avec la réception du FC Barcelone, ce jeudi soir. Les dernières infos ici.

La prestigieuse compétition des clubs européens a fait son grand retour. Si Lille a ouvert le chemin aux clubs français avec une défaite au Portugal contre le Sporting (2-0), les autres formations ont leurs mots à dire. En effet, l’AS Monaco accueille le FC Barcelone, ce jeudi 19 septembre, pour commencer.

Monaco pour confirmer face au Barça

L’AS Monaco débute sa campagne européenne par un choc avec l’une des équipes les plus prestigieuses de l’Europe, notamment le FC Barcelone, qui marche sur l’eau en Liga en ce début de saison. Mais le club du Rocher ne s’inquiète pas avant d’affronter une équipe catalane, qu’il a déjà malmenée dans un passé très récent. Avant ses débuts en Ligue 1 où il reste invincible après quatre journées (3 victoires, 1 nul), Monaco avait étrillé le Barça (0-) lors du Trophée Joan Gamper, en août dernier. Les hommes du coach Adi Hütter sortent d’une belle victoire à Auxerre (0-3), le weekend écoulé. D’ailleurs, Lamine Camara, qui était incertain, est bien là pour ce choc contre les Catalans.

En vent de poupe en ce début de saison en Liga où il terrasse tous ses adversaires jusque-là, le FC Barcelone vient confirmer sa bonne forme. Quart de finaliste la campagne dernière, le club blaugrana envisage de faire mieux cette saison, alors qu’une victoire d’entrée ferait un grand bien aux Culés. Les Catalans souhaiteraient également prendre leur revanche après le Trophée Gamper perdu contre le club de la Principauté deux mois plus tôt. Mais les Culés sont diminués par les blessures de Dani Olmo ou encore de Fermin Lopez, qui a rechuté.

Horaire et lieu du match

Monaco - Barça

Première journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Louis II

A 21h française

Les compos probables du match Monaco - Barça

Monaco : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo

Barça : Ter Stegen - Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé - Pedri, Garcia, Casado - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - Barça ?

La rencontre entre l’AS Monaco et le FC Barcelone sera à suivre ce jeudi 19 septembre 2024 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.