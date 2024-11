AS Monaco - Benfica : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco vs Benfica

L’AS Monaco reçoit le SL Benfica, mercredi soir, pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Ouverte ce mardi, la cinquième journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions se poursuit mercredi avec les derniers matchs de cet épisode. En effet, l’AS Monaco, le seul club français à jouer à domicile cette semaine, accueille les Portugais du SL Benfica au Stade Louis II pour conserver sa place sur le podium.

Monaco - Benfica, la Principauté veut poursuivre son invincibilité

Sortie d’une victoire contre Brest (3-2) ce week-end, l’AS Monaco réalise une bonne campagne européenne en phase de ligue de la nouvelle version de la Ligue des champions. Invincibles depuis le début de la saison, les Monégasques veulent enchaîner cette fois-ci pour ne pas régresser au classement où ils occupent la troisième place avec 10 points après quatre journées disputées. Après une impressionnante victoire d’entrée face au FC Barcelone (2-1), les hommes d’Adi Hütter ont été freinés par le Dinamo Zagreb (2-2). Mais le club de la Principauté s’est relancé, enchaînant ainsi deux victoires, notamment contre l’Etoile Rouge de Belgrade (5-1) puis face à Bologne (0-1). Les Monégasques veulent profiter de ce duel pour égaler les Lisboètes en confrontations directes, puisqu’en deux matchs entre les deux équipes, Monaco n’a jamais gagné, Benfica ayant remporté une victoire contre un match nul.

De son côté, le SL Benfica (19e, 6 points), qui fait une campagne européenne loin des attentes de ses supporters, vient dans le but d’infliger la première défaite de la saison à Monaco en Ligue des champions. Alors que les Águias ont impressionné à leurs débuts en décrochant deux victoires d’affilée, notamment contre l’Etoile Rouge de Belgrade (1-2) et l’Atlético de Madrid (4-0), les hommes de Bruno Lage n’ont plus retrouvé le sourire depuis. Ils ont perdu face à Feyenoord (1-3) avant de tomber face au Bayern Munich (1-0) lors de la récente journée. L’objectif est de mettre un coup d’arrêt à Monaco pour se remettre sur les rails pour éviter une mauvaise suite de campagne. L’écrasante victoire en Coupe contre Estrela da Amadora (7-0), le week-end, met les Lisboètes en confiance avant de défier les Monégasques.

Horaire et lieu du match

AS Monaco - Benfica

5e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Louis II

A 21h française

Les compos probables du match AS Monaco - Benfica

AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Magassa, Camara - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo

Benfica : Trubin - Bah, Araujo, Otamendi, Carrreras - Aursnes, Luis - Di Maria, Kökçu, Aktürkoglu - Pavlidis

Sur quelle chaîne suivre le match AS Monaco - Benfica ?

La rencontre entre l’AS Monaco et le SL Benfica sera à suivre ce mercredi 27 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.