Goal.com
En direct
Arthur ZagréImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Arthur Zagré, l’attaquant vedette de l’Excelsior, pourrait honorer sa première sélection contre la Biélorussie

Excelsior
A. Zagre

La Fédération burkinabé de football a officialisé sur Facebook la signature du défenseur Arthur Zagré. Le joueur de l’Excelsior pourrait donc faire ses débuts sous le maillot des Étalons dès le mois prochain, à l’occasion d’un match amical contre la Russie à Volgograd. Quatre jours plus tard, le 9 juin, le Burkina Faso défiera la Biélorussie.

Âgé de 24 ans, Zagré est né et a grandi en France, qu’il a représentée chez les jeunes (U18 et U19) sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Non sélectionné au PSG, il a ensuite rejoint l’AS Monaco pour un transfert estimé à dix millions d’euros.

Il ne s’impose pas non plus à Monaco et est successivement prêté à Dijon, au FC Utrecht puis à Excelsior. En 2023, le club rotterdamois le recrute définitivement, sans indemnité de transfert.

Depuis, il s’est imposé comme l’un des joueurs clés du club néerlandais, avec 104 matchs au compteur, 6 buts marqués et 13 passes décisives.

Eredivisie
Excelsior crest
Excelsior
EXC
Volendam crest
Volendam
VOL

Jamais appelé chez les Bleus, le latéral gauche pourrait donc bientôt revêtir le maillot des Étalons grâce à ses origines burkinabées.

Zagré, dont les parents sont originaires du Burkina Faso, retrouvera plusieurs visages connus en sélection : Lassina Traoré et Bertrand Traoré, anciens joueurs de l’Ajax, ainsi que le défenseur du Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba, figurent en effet dans l’équipe classée 62e au classement FIFA.

Publicité