La Fédération burkinabé de football a officialisé sur Facebook la signature du défenseur Arthur Zagré. Le joueur de l’Excelsior pourrait donc faire ses débuts sous le maillot des Étalons dès le mois prochain, à l’occasion d’un match amical contre la Russie à Volgograd. Quatre jours plus tard, le 9 juin, le Burkina Faso défiera la Biélorussie.

Âgé de 24 ans, Zagré est né et a grandi en France, qu’il a représentée chez les jeunes (U18 et U19) sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Non sélectionné au PSG, il a ensuite rejoint l’AS Monaco pour un transfert estimé à dix millions d’euros.

Il ne s’impose pas non plus à Monaco et est successivement prêté à Dijon, au FC Utrecht puis à Excelsior. En 2023, le club rotterdamois le recrute définitivement, sans indemnité de transfert.

Depuis, il s’est imposé comme l’un des joueurs clés du club néerlandais, avec 104 matchs au compteur, 6 buts marqués et 13 passes décisives.

Jamais appelé chez les Bleus, le latéral gauche pourrait donc bientôt revêtir le maillot des Étalons grâce à ses origines burkinabées.

Zagré, dont les parents sont originaires du Burkina Faso, retrouvera plusieurs visages connus en sélection : Lassina Traoré et Bertrand Traoré, anciens joueurs de l’Ajax, ainsi que le défenseur du Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba, figurent en effet dans l’équipe classée 62e au classement FIFA.