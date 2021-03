Arteta veut voir Lacazette à l’Euro

Le manager d’Arsenal a milité pour le retour d’Alexandre Lacazette en équipe de France.

Alexandre Lacazette n’a plus joué pour l’équipe de France depuis novembre 2017. Trois ans et demi sans pouvoir défendre la tunique de son pays. L’ancien lyonnais fait partie des joueurs oubliés par Didier Deschamps et certains trouvent ce choix injuste, à l’instar de Mikel Arteta.

Le coach d’Arsenal estime que son protégé a le niveau international et qu’il serait même logique de le convoquer pour l’Euro de cet été. « Il a de la qualité et de l'expérience. C'est un joueur avec une bonne mentalité, il travaille fort chaque jour. Il a l'ambition de retourner en sélection. J'espère qu'il sera présent à l'Euro », a-t-il confié lors d’une interview à BeIn Sports.

Lacazette n’est pas toujours titulaire chez les Gunners, mais il déçoit rarement à chaque fois son entraineur fait appel à lui. Dimanche dernier, il a d’ailleurs été l’un des artisans du précieux nul ramené de West Ham. Alors que son équipe était menée 0-3, il a été impliqué dans deux buts des siens, contribuant au nul arraché in-extremis.

Arteta n’exclut pas de coacher le PSG

Durant cet entretien, Arteta est aussi revenu sur son premier club professionnel, à savoir le PSG. Le coach ibérique n’écarte pas la possibilité de coacher l’équipe francilienne un jour : "C'était incroyable. C'est toi, Luis (Fernandez), qui m'a donné cette opportunité et ça restera toujours dans mon cœur. Entraîner le PSG un jour, on ne sait pas... Mais j'ai encore beaucoup de travail à Arsenal !".

Arteta a ensuite confié être en admiration devant ce que réalise le PSG depuis quelques années et en particulier cette saison : « Il n'y a qu'à voir leur match aller en Ligue des Champions à Barcelone... J'étais très proche de Mauricio Pochettino à Paris, il est très intelligent et a fait des choses importantes en Angleterre. J'espère qu'il gagnera des championnats et des trophées avec le PSG. »

Arteta n’a pas encore eu la possibilité de se frotter au PSG, et cela ne risque pas d’arriver de sitôt vu que les Gunners sont en mauvaise posture en Premier League et donc mal partis pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.