Arteta "très heureux" de la performance de son équipe

Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, est apparu très séduit par la prestation de son équipe face à Leicester.

Les Gunners d’Arsenal ont livré un grand match ce dimanche sur le terrain de Leicester. Alors qu’ils étaient menés au score, les Gunners ont réussi à renverser leurs opposants et l’emporter au final 3 à 1. Une belle réaction et dont les bienfaits sont aussi importants sur le plan comptable que mental.

Ce sont trois anciens de la Ligue 1 qui ont permis aux Londoniens de venir à bout des Foxes. David Luiz, Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé ont tous scoré une fois, assurant le succès de leur formation.

Arsenal a fait belle impression et c’est fort logiquement que son entraineur était aux anges après le match. Mikel Arteta s’est dit même impressionné par ce qu’a montré sa formation au King Power Stadium. « Je ne sais pas (si c'est le meilleur match cette saison), mais je suis très heureux de la performance de l'équipe, et encore une fois du caractère et du sang-froid dont nous avons fait preuve, a-t-il confié. Venir ici, peu de temps après le match rocambolesque contre Benfica, être mené très tôt face à une équipe de Leicester qui s'est mise dans les meilleures dispositions possible... ».

« Fier de la façon dont nous avons gagné »

Le manager ibérique a poursuivi en soulignant que c’est un succès amplement mérité malgré une entame de match à l’envers : « Je trouve que nous avons montré de très belles choses dans un match vraiment solide. Nous avons dominé le match et notre victoire est méritée. »

Le succès du jour est le premier d’Arsenal face à une équipe du Top 3 à l’extérieur depuis 2015. C’est encourageant, mais pour Arteta il ne faut pas s’arrêter à cette statistique : « Oui, mais pour moi, il ne s’agit pas que de ça. C’est ainsi que nous jouons contre des adversaires de première qualité et que nous nous imposons simplement. Essayez d'être au mieux tout le temps, peu importe contre qui nous jouons et avoir le courage de le faire contre des joueurs de qualité. Je suis fier du fait qu’on ait gagné, mais davantage de la façon dont nous l’avons fait. »

Enfin, Arteta a aussi tenu à féliciter Willian pour sa brillante prestation du jour : « Il était vraiment bon aujourd'hui, mais nous l'avons vu à l'entraînement ces dernières semaines. Je pense qu'il se révèle. Il n'accepte pas la situation. Je pense que c'est le joueur qui a changé le jeu contre Benfica dans les derniers instants quand il est entré et aujourd'hui je pense qu'il a été formidable et il en va de même pour les joueurs de l’équipe ».