Aucun sujet n'occupe davantage les coulisses du Real Madrid que celui de l'avenir du Brésilien Vinicius Junior, alors que les négociations pour la prolongation de son contrat sont au point mort. Une situation qui a ouvert la porte à un intérêt grandissant des grands clubs européens, en tête desquels figure Arsenal, qui voit en la star merengue la recrue idéale pour renforcer son projet.

Selon un rapport de la BBC, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, est totalement séduit par la piste Vinicius, au point d'en avoir fait la priorité absolue du club sur le marché des transferts, notamment après l'échec des Gunners dans le dossier Morgan Rogers.

Bien que la direction d'Arsenal soit consciente de la difficulté de conclure une telle opération, le club londonien suit de près l'évolution des négociations entre le Real Madrid et le joueur, dans l'espoir d'exploiter le moindre blocage qui pourrait le pousser à envisager une nouvelle aventure loin de Santiago Bernabeu.

De son côté, le Real Madrid a repris ces derniers jours les négociations pour la prolongation du contrat de Vinicius, dans le but de parvenir à un accord avec le joueur, qui reste ouvert à l'idée de rester, mais souhaite obtenir la reconnaissance qu'il estime mériter au sein du club.

Le Real Madrid craint que ce dossier ne se transforme en véritable crise, car le contrat de Vinicius expire à l'été 2027, ce qui signifie qu'il pourra négocier librement avec n'importe quel club dès le mois de janvier prochain si aucun nouvel accord n'est trouvé.

Les responsables de la Maison Blanche estiment que perdre un joueur du calibre de Vinicius sans contrepartie serait une catastrophe sportive et économique, compte tenu de sa valeur technique et marketing considérable. C'est pourquoi le règlement de son dossier, que ce soit par une prolongation ou une vente, est devenu une priorité absolue pour la période à venir.

Le rapport souligne que le transfert de Vinicius ne sera pas simple, non seulement en raison de l'énorme contrepartie financière attendue, qui pourrait dépasser le record britannique des transferts, mais aussi à cause de son salaire élevé, ainsi que du statut dont il jouit en tant que joueur du Real Madrid.

Malgré les arguments qu'Arsenal pourrait avancer, la décision finale reste entre les mains de Vinicius, qui hésite encore entre poursuivre son aventure au Real Madrid ou relever un nouveau défi susceptible de changer entièrement le cours de sa carrière.

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