Arteta refuse d'abandonner ses ambitions jusqu'à ce que ce soit "mathématiquement impossible"

L'entraîneur des Gunners estime que la qualification européenne peut encore être obtenue via la Premier League cette saison.

Mikel Arteta refuse de renoncer aux ambitions de qualification européenne d' jusqu'à ce qu'il leur soit "mathématiquement impossible" de terminer parmi les sept premiers en . L'irrégularité continue d'entraver les efforts des Gunners pour terminer en haut du classement en 2019-2020, ce qui est un problème depuis un certain temps, Arsenal faisant régulièrement un pas en avant puis un pas en arrière cette saison.

Une défaite lors du derby face à son principal rival, , lors de leur dernière sortie en Premier League a vu cette séquence se poursuivre, les Spurs aidés lors de cette victoire 2-1 par des erreurs individuelles de l'équipe de Mikel Arteta, notamment sur le premier but d'Heung Min Son. Arsenal n'est cependant qu'à quatre points de l'équipe surprise Sheffield United - qui occupe le septième rang - avec trois matchs à jouer. Ils sont également qualifiés pour les demi-finales de la , où ils rencontreront le tenant du titre, .

Arteta conscient des lacunes défensives

Deux voies pour se qualifier pour une compétition continentale restent ouvertes aux Gunners, ce qui contribue à maintenir Arteta optimiste. Dans un entretien accordé au site officiel du club londonien, l'Espagnol s'est montré déterminé : "Je vais continuer et je vais essayer de persuader les garçons de continuer et de se battre jusqu'à ce que nous ayons un peu d'espoir et jusqu'à ce que ce soit mathématiquement impossible. C'est là que nous en sommes".

Arteta est conscient des domaines dans lesquels Arsenal doit s'améliorer pour répondre aux attentes. Les erreurs défensives sapent leurs efforts depuis bien trop longtemps, avec plus de pertes de concentration qui leur coûtent cher comme face à Tottenham. Sead Kolasinac a largement contribué au but Heung-min Son permettant aux Spurs d'égaliser et se relancer lors du derby avec une mauvaise passe, avant que Toby Alderweireld ne puisse reprendre de la tête un corner, alors qu'il était seul dans la surface de réparation.

Interrogé sur la question de savoir si les coups de pied arrêtés sont devenus un sujet de préoccupation, Arteta a ajouté: "C'est l'un d'entre eux, mais dans ce championnat, c'est très difficile. Cela fait partie du processus que nous essayons de faire. Nous nous améliorerons là-bas et nous savons à quel point ils sont importants dans les grands matchs. Nous en avons parlé avant le match, à savoir que les coups de pied arrêtés dans ce match sont cruciaux, et cela nous a coûté les trois points." Arsenal sera de retour sur les terrains mercredi quand ils accueilleront le nouveau champion d' , , à l'Emirates Stadium.