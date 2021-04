Arteta rassurant sur Aubameyang

Avant le match de Premier League prévu contre Fulham dimanche, Mikel Arteta s'est montré rassurant sur son attaquant.

Sur les dernières nouvelles de l'équipe et la situation d'Aubameyang…

Comme nous le savons tous, il avait le paludisme - il l'a attrapé lorsqu'il a voyagé pendant la pause internationale et il n'a eu aucun symptôme et a ensuite eu des symptômes quelques jours plus tard. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait car le médecin a fait un excellent travail en faisant une enquête plus approfondie et nous avons découvert qu'il l'avait contracté. Il a eu des journées difficiles, il a été hospitalisé pendant deux jours mais maintenant il est à la maison, il est en sécurité et il est en bon état et prêt à revenir.

Sur quand il sera disponible pour la sélection ...

Voyons comment il se rétablit, évidemment, lorsque vous attrapez une maladie comme celle-ci, cela peut prendre un peu de temps pour que le corps se sente en bon état dans la condition extrême que nous subissons dans notre sport. Mais il veut revenir très vite, il a hâte de revenir avec l'équipe alors attendons.

Sur la victoire contre le Slavia étant pour l'ambiance au club ...

Le fait que vous atteigniez une demi-finale est toujours un grand coup de pouce, ce club doit toujours se battre pour chaque compétition dans laquelle nous sommes impliqués. La performance de la nuit dernière a été un grand indicateur que sous pression, l'équipe peut performer, qu'elle a cet esprit et envie de bien faire et de montrer un vrai caractère. J'ai vraiment aimé l'état d'esprit des joueurs. Mes joueurs étaient convaincus que nous allions passer et cela a été vraiment utile dans les préparatifs pour obtenir ce que nous avons fait hier.

Sur la façon dont la Ligue Europa affecte les matchs de PL ...

Cela a un effet car c'est un vrai challenge de jouer les jeudis et dimanches c'est un vrai challenge en termes de récupération, de préparation et de rotation. Cela a été comme ça tout au long de la saison et avec toutes les autres restrictions, blessures, règlements Covid, nous en avons eu encore plus. Mais maintenant, il s'agit de gagner des matchs de football, à la fin de la saison, vous savez que vous voulez faire une bonne série si vous voulez progresser en Premier League. La priorité est maintenant dimanche, oubliez les demi-finales, nous avons maintenant deux gros matchs à jouer à domicile et nous devons faire de notre mieux pour les gagner car si nous le faisons, la saison commencera à être un peu différente.

Sur l'importance de l'élan au niveau national ...

Je pense que mieux nous sommes en championnat, et si nous continuons à gagner, la confiance sera plus élevée, l'esprit sera meilleur, les performances individuelles des joueurs se maintiendront et cela aura un effet d'entraînement sur la Ligue Europa, car Bien sur.

Sur le défi d'affronter une équipe qui se bat pour rester en Premier League ...

De toute évidence, ils veulent maintenir le club en Premier League. À mon avis, ils ont été vraiment malchanceux avec certains résultats. J'ai commencé à les regarder il y a quelques jours et j'aime beaucoup la façon dont Scott met en place son équipe. C'est vraiment courageux, ils savent très bien quoi faire et encore une fois, je pense qu'ils ont eu des résultats très injustes qui auraient pu mettre leur équipe dans une position différente. Ils vont venir ici pour faire ce qu'ils font toujours et ce sera difficile.

Sur les résultats qui ne reflètent pas les performances ...

Absolument. Voilà comment je me sens. De petits détails les ont opposés dans de nombreux matchs. Il y a eu des décisions qui ont défini des matches et ils auraient probablement dû en prendre plus. Remerciez-les pour ce qu'ils font.

Sur le premier match de la saison contre Fulham ...

Oui, je pense que nous avons très bien joué ce jour-là. Nous avons gagné le match, nous avons gardé une feuille blanche et nous étions vraiment forts mais ce sera un match différent. En ce qui concerne la préparation, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous préparer cette fois. Nous les connaissons bien alors voyons voir.