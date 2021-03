Arsenal, Arteta encense Odegaard

Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, a expliqué comment Martin Odegaard a rendu son équipe meilleure.

Martin Odegaard a marqué un superbe but en Ligue Europa pour Arsenal contre l'Olympiacos jeudi soir. Mikel Arteta, le coach des Gunners, a admis que le stratège norvégien est un atout de taille pour son équipe.

Le Scandinave a renforcé les rangs de l'équipe londonienne lors du mercato hivernal en débarquant en prêt du Real Madrid. Il passera le reste de la campagne 2020-21 dans le nord de Londres.

Le joueur de 22 ans a été jusqu'ici utilisé avec parcimonie par Arteta, le meneur de jeu élégant devant s'adapter à un nouvel environnement. Cela étant, sa performance de haut standing contre l'Olympiacos jeudi a montré une partie de ce qu'il pouvait apporter à Arsenal.

"Odegaard nous aide sur le plan collectif"

Arteta a expliqué au site officiel des Gunners comment Odegaard s'est amélioré ces derniers jours: «Il nous aide à mieux faire les phases de transition. Il nous aide en tant qu'équipe car il nous donne beaucoup de continuité sur le ballon. Il est vraiment intelligent pour trouver les espaces, il attire beaucoup d'adversaires. On lui demande de marquer des buts, d'arriver dans la surface. Aujourd'hui, il a marqué un but brillant et sa contribution a été vraiment importante pour l'équipe.»

Les Gunners pourraient explorer la possibilité de signer Odegaard de manière permanente, mais il n'y a pas de clause d'achat à déclencher dans son accord de prêt.

Les responsables madrilènes devraient être ouverts à des pourparlers pour qu'un accord puisse être mis en place en vue d'un transfert définitif.