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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Arteta après la victoire face à Chelsea : je ressens une grande déception

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
Angleterre
Espagne

L'entraîneur d'Arsenal fait l'éloge de Tzolis et Raya

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, ressent une grande déception, malgré la victoire face à Chelsea (2-1), ce dimanche soir, sur la pelouse de l'Emirates Stadium, lors de la troisième journée de la Premier League anglaise.

Chelsea a ouvert le score très tôt, après deux minutes de jeu, par l'intermédiaire de la nouvelle recrue Morgan Rogers, mais Arsenal a renversé la situation et s'est imposé grâce à deux buts signés Kai Havertz et Martin Ødegaard.


Arteta a déclaré au réseau « Sky Sports » : « Je ressens une grande déception quant à la manière dont nous avons encaissé ce but, mais il faut aussi leur reconnaître la superbe dernière touche de Morgan (Rogers).

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « Ce fut un plaisir de regarder notre équipe jouer et rivaliser, nous avons assisté à une performance individuelle remarquable et l'ambiance dans le stade était formidable. Je m'intéresse à notre réaction. Nous exigeons davantage de vivacité, d'efficacité et d'agressivité offensive, et vous l'avez vu aujourd'hui. »

À propos de l'attaque d'Arsenal, il a expliqué : « Nous avons perdu des joueurs pendant six mois, cinq mois, Saka pendant trois mois et demi, et Havertz pendant sept mois. Et pourtant, l'équipe a réalisé une performance impressionnante la saison dernière. »

Au sujet du Grec Christos Tzolis, la nouvelle recrue, il a ajouté : « Il a de nouveau été impressionnant. Il l'a démontré : son niveau de menace, son volume de travail et sa prise de décision sont un régal à regarder. »

Concernant le gardien David Raya, il a déclaré : « Cet arrêt qu'il a réalisé face à Estêvão sur cette action individuelle. Sa présence et la manière dont il capte chaque centre sont extrêmement précieuses. »

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