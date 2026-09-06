Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, ressent une grande déception, malgré la victoire face à Chelsea (2-1), ce dimanche soir, sur la pelouse de l'Emirates Stadium, lors de la troisième journée de la Premier League anglaise.

Chelsea a ouvert le score très tôt, après deux minutes de jeu, par l'intermédiaire de la nouvelle recrue Morgan Rogers, mais Arsenal a renversé la situation et s'est imposé grâce à deux buts signés Kai Havertz et Martin Ødegaard.





Arteta a déclaré au réseau « Sky Sports » : « Je ressens une grande déception quant à la manière dont nous avons encaissé ce but, mais il faut aussi leur reconnaître la superbe dernière touche de Morgan (Rogers).

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « Ce fut un plaisir de regarder notre équipe jouer et rivaliser, nous avons assisté à une performance individuelle remarquable et l'ambiance dans le stade était formidable. Je m'intéresse à notre réaction. Nous exigeons davantage de vivacité, d'efficacité et d'agressivité offensive, et vous l'avez vu aujourd'hui. »

À propos de l'attaque d'Arsenal, il a expliqué : « Nous avons perdu des joueurs pendant six mois, cinq mois, Saka pendant trois mois et demi, et Havertz pendant sept mois. Et pourtant, l'équipe a réalisé une performance impressionnante la saison dernière. »

Au sujet du Grec Christos Tzolis, la nouvelle recrue, il a ajouté : « Il a de nouveau été impressionnant. Il l'a démontré : son niveau de menace, son volume de travail et sa prise de décision sont un régal à regarder. »

Concernant le gardien David Raya, il a déclaré : « Cet arrêt qu'il a réalisé face à Estêvão sur cette action individuelle. Sa présence et la manière dont il capte chaque centre sont extrêmement précieuses. »

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