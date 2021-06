Arsène Wenger voit un Karim Benzema libéré

Auteur d'un doublé contre le Portugal, Benzema s’est enlevé un poids pour Wenger. Avec enfin le vrai visage du Madrilène en Bleus ?

Après les louanges de son retour en sélection, Karim Benzema a vite été ramené à la réalité. Comme depuis ses débuts en équipe de France, l’attaquant madrilène se sait attendu à chaque sortie des Bleus et ses cinq ans de purgatoire n’ont rien changé.

En manque de réussite depuis son retour, Benzema a rapidement vu les critiques s’abattre sur son rendement, tout comme l’association qu’il forme avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé mais que ce soit contre le Pays de Galles où il touche le poteau ou contre l’Allemagne, match dans lequel il se voit refuser un but pour un hors-jeu limite de Mbappé, Benzema a tenté mais n’a pas marqué.

De quoi lui mettre un peu plus de pression ? Ses coéquipiers comme Lucas Digne ou Griezmann n’ont cessé de renouveler leur confiance en leur partenaire mais il fallait malgré tout des buts pour faire taire les critiques.

Ce n’est d’ailleurs pas si anodin si Karim Benzema a été celui qui a transformé le penalty de l’égalisation contre le Portugal. Alors que le débat tournait plutôt autour de Griezmann et Mbappé, c’est bien le Madrilène qui s’est avancé face à Rui Patricio. Une façon pour tout le groupe de mettre en confiance son attaquant de pointe ? Sûrement.

Libéré de ce poids, le natif de Bron s’est même permis d’inscrire un doublé avec le sentiment que la machine à marquer au Real Madrid est enfin lancée ? Pour Arsène Wenger, il n’y a aucun doute.

"On sent que c’est une libération pour lui. On sentait quand même qu’il traînait ça, je songe à ses occasions contre la Hongrie, a ainsi confié Wenger dans une interview accordée au Parisien. On a vu contre le Portugal : la première occasion qu’il a eue après le pénalty, il l’a mise au fond. S’il n’avait pas mis le pénalty, il n’aurait peut-être pas marqué derrière. Il y a quelque chose qui transparaît dans le langage corporel dès que le gars est en pleine confiance."

Le huitième de finale contre la Suisse, lundi prochain, devrait donner un élément de réponse sur la nouvelle confiance ou non de Benzema avec les Bleus.