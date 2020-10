Arsène Wenger veut la Coupe du monde et l'Euro tous les deux ans, et tacle la Ligue des Nations

Devenu responsable du développement pour la FIFA, l'ancien entraîneur d'Arsenal a fait une proposition concernant le calendrier international.

Mythique entraîneur d' , Arsène Wenger a toujours eu des avis très tranchés sur les différents sujets entourant le football. L'ancien entraîneur des Gunners a toujours critiqué la politique des transferts très inflationniste que connaît le monde actuel, mais il avait également une position très tranchée concernant le VAR et bien d'autres sujets. Afin d'apporter sa contribution au monde du football, Arsène Wenger travaille désormais à la FIFA.

L'Alsacien occupe un poste de responsable du développement à la FIFA et est donc chargé de faire, notamment, des propositions afin que le football évolue, dans le bon sens. Après avoir révélé qu'il avait fait des propositions concernant des nouvelles règles afin de dynamiser le football moderne, Arsène Wenger a donné son avis sur les compétitions actuelles. Dans une interview accordée à Bild, Arsène Wenger a avoué qu'il aimerait voir une et un Euro tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ans actuellement.

Un calendrier plus adapté au football moderne

"Nous devons avoir le moins d'événements possibles. Une Coupe du monde et un Euro tous les deux ans seraient probablement plus appropriés pour un monde moderne. Personnellement, je pense que ce serait un pas en avant. Je dis toujours aux gens qui disent cela que l'image n'est pas liée au temps que vous attendez pour rejouer mais plutôt à la qualité de la concurrence. Après tout, les gens regardent aussi la chaque année", a analysé Arsène Wenger.

Plus d'équipes

La FIFA et l'UEFA sont en désaccord sur les nouvelles compétitions, et Wenger a ouvertement critiqué la Ligue des Nations de l'UEFA dont la deuxième édition s'est déroulé ce week-end : "Nous devons nous débarrasser de la Ligue des Nations et trouver des événements plus clairs qui tout le monde comprend. Si vous allez dans la rue et demandez aux gens ce qu'est la Ligue des Nations vous ne trouverez pas beaucoup de personnes capables de l'expliquer".

Dans le monde idéal d'Arsène Wenger, les qualifications pour l'Euro et la Coupe du monde - qui auraient lieu tous les deux ans, donc une des deux compétitions chaque été - se disputeraient sur seulement un mois et seraient ainsi plus faciles à vendre aux diffuseurs et aux sponsors. Mais pour cela, la Ligue des Nations doit disparaître. Nul doute que les amateurs de football ne seraient probablement pas contre voir plus de Coupe du monde et d'Euro au cours de leur vie.