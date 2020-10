Wenger explique pourquoi il ne sera jamais directeur sportif d'Arsenal

L'ancien entraîneur d' Arsène Wenger a révélé pourquoi il n'accepterait jamais un rôle de directeur du football, que ce soit à l'Emirates Stadium ou ailleurs.

Le septuagénaire, qui est aujourd'hui à la tête du Développement du football mondial de la FIFA, a quitté la gestion quotidienne en 2018 après plus de deux décennies passées à la tête des Gunners. Bien que l'on ait régulièrement spéculé sur son retour au football de club depuis lors, il ne pense pas qu'un tel poste lui conviendrait.

Wenger a cependant avoué qu'il pourrait envisager un rôle différent. "J'aurais envisagé de faire partie du conseil d'administration d'Arsenal en tant que conseiller", a-t-il déclaré au Guardian en réponse à une question posée par son rival de longue date, Jose Mourinho.

Plus d'équipes

"Je crois qu'honnêtement, il y a un déficit de connaissances dans les grands clubs de compétition de haut niveau et les matchs de sport de haut niveau. Et je crois que nous avons vu récemment qu'il y a de nombreuses façons de réussir dans le football.

"Par exemple, au Bayern [Munich], le succès et la continuité reposent sur des personnes qui connaissent les valeurs du club et qui les transmettent de génération en génération : Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Karl-Heinze Rummenigge.

"Ou bien il y a des modèles en d'argent et de succès rapides. Les deux peuvent fonctionner. J'aime le fait qu'un club est d'abord une identité et qu'il possède des connaissances qui se transmettent de génération en génération. C'est donc pour cela que je voyais les choses de cette façon."

L'article continue ci-dessous

Entre-temps, on a demandé à Wenger quels conseils il transmettrait à Mikel Arteta, désormais à sa place comme entraîneur dans le nord de Londres.

"Continuer à avoir une emprise sur l'équipe, comme il l'a fait jusqu'à présent. Et d'aller jusqu'au bout de ses convictions, a-t-il déclaré. Je pense qu'il y a un bon esprit d'équipe et qu'ils ont de bonnes chances de bien faire. Je pense qu'il ne sera pas très difficile d'améliorer le nombre de points qu'ils ont obtenus la saison dernière, mais je suis convaincu qu'Arsenal peut se hisser dans le top 4, voire plus. Pourquoi pas plus ?

"Ils peuvent être la surprise pour moi cette année : ils ont bien acheté, ils ont bien renforcé la défense, et ils ont gardé les joueurs qui étaient déjà là. Dans ma dernière année, j'ai acheté Pierre-Emerick Aubameyang, ils l'ont gardé. Ils ont tous les ingrédients et aucune faiblesse réelle."